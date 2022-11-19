"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 KASIM 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Elysee Sarayı: Macron "espiri" yaptı

19 Kasım 2022, Cumartesi
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Tayland'da düzenlenen Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Liderler Zirvesi'nde Fransızlara "gururlu ve biraz da kibirliler" şeklindeki ifadelerini Elysee Sarayı "takılma ve espri" olarak yorumladı.

Fransız kanalı BFMTV'nin Elysee Sarayı kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Macron'un konuşmasında kullandığı "Fransızlar çok gururlu, biraz da kibirli" ifadeleri, Fransızların dışarıda nasıl algılandığı göz önünde bulundurularak söylendi.

Macron'un ifadelerini, "Asya kültürünü ve Fransızların dışarıda nasıl algılandığını göz önünde bulundurarak etkileşim kurma isteğiyle söylediğini" savunan Elysee kaynakları, Macron'un "takıldığını ve espri yaptığını, sözlerinin bir değer yargısı taşımadığını" ileri sürdü.

Konuşmaları nedeniyle ülkesinde sık sık eleştirilen Macron, daha önce de "Kovid-19 aşısını yaptırmayanların canını çok sıkmak istiyorum." ve "Başarılı insanlar ve hiçbir şey olmayan insanlar" şeklindeki ifadeleri nedeniyle tepki toplamıştı.

Macron'un ifadeleri sosyal medyada tepki topladı

Öte yandan Macron'un ifadeleri sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Fransız milletvekili Mathilde Panot, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Macron'un "hiçbir şey olmayan insanlar," "Asi Galyalılar", sözlerini hatırlatarak, "Fransız Cumhurbaşkanının halkına yönelik nefretini dünyanın gözü önünde açık ettiği" değerlendirmesinde bulundu.

Panot, "Ülkemiz daha iyisine layık." ifadesini kullandı.

Fransa Polis Sendikası Genel Sekreter Yardımcısı Bruno Attal da Macron'a tepki göstererek, "Sayın Başkan, kendi adınıza konuşun." yorumunu yaptı.

Bir kullanıcı da Macron'un "kibirli" olduğuna işaret ederek "Aynam benim güzel aynam." ifadesini yazdı.

AA

Okunma Sayısı: 67
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gökçeada'daki yangın kontrol altına alındı

    İsrail ile yakınlaşma tam gaz

    'Altılı Masa, Erdoğan’ın korkulu rüyası'

    Elysee Sarayı: Macron "espiri" yaptı

    "Sahte mezarlarla" Filistin mahallelerini Yahudileştirmek istiyorlar!

    FIFA, Dünya Kupası'nda statlarda ve çevresinde alkol satışını yasakladı

    Meteoroloji’den kuvvetli yağmur ve fırtına uyarısı

    Almanya'daki kasırgada 50 evde ağır hasar oluştu

    ALES'e 170 bin 647 aday katılacak

    Datça'da 4,1 büyüklüğünde deprem

    Gaziantep'te polis midibüsü devrildi: 5 polis yaralandı

    Dünya gıda israfında nerede?

    Millet İttifakı arayı açıyor

    Berlin Hayvanat Bahçesi kuş gribi sebebiyle kapatıldı

    Pasaport ücretlerine büyük zam yolda

    İsrail, yine Harem-i İbrahim Camisini kapattı

    Sıkıntılar demokrasi ve hukukla çözülür

    Eksi net yaptıkları bölüme yerleştiler

    Gereksiz antibiyotik kullanımı ölüme yol açıyor

    İkinci elin müşterisi aileler oldu

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Tek adam rejiminin yeni skandalları
    Cevher İLHAN

    ABD ile işbirliğinin karambola getirilmesi
    Ahmet BATTAL

    Kaygan satıh milliyetçileri netleştiriyor
    Sebahattin YAŞAR

    Eski hukukumuzun hakkı için
    Genel

    'Altılı Masa, Erdoğan’ın korkulu rüyası'
    Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

    Bayram Yüksel Ağabey ve Ali Uçar
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Orhan Ali YILMAZ

    Deliyiz, deli olmasına da...
    Faruk ÇAKIR

    Demokrasi ve hukuk yolu
    Genel

    İsrail ile yakınlaşma tam gaz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.