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30 EYLÜL 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Endonezya'da göstericiler hükümeti protesto etti

30 Eylül 2019, Pazartesi 18:04
Ülke genelindeki bazı kentlerde, yolsuzlukla mücadele ve ceza kanununundaki değişiliklerinin iptalini isteyen öğrenciler gösteri düzenledi.

Endonezya’da çeşitli kentlerde düzenlenen gösterilerde, yolsuzlukla mücadele ve ceza kanunundaki yeni düzenlemeler öğrenciler tarafından protesto edildi.

Başkent Cakarta, Makassar, Lampung, Bali ve Yogyakarta gibi çeşitli kentlerde, düzenlenen gösterilerde binlerce kişi, değişen yolsuzlukla mücadele kanunu ve ceza kanununda öngörülen değişikliklerin iptal edilmesini istiyor.

Cakarta'nın çeşitli noktalarında özellikle meclis binası çevresinde toplanan göstericilerin taşlı ve havai fişekli saldırısına karşı güvenlik güçleri gaz bombası ile müdahale etti.

Gösterilerde çıkan arbede ve gaz bombasından etkilenen bazı eylemciler hastaneye sevk edildi.

Güvenlik nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılırken, otobüs gibi toplu ulaşım hatlarında da güzergahlar değiştirildi.

Bu arada farklı öğrenci grupları, dernek ve sivil toplum kuruluşlarının organize ettiği ve daha çok öğrencilerin katıldığı gösterilerin, yeni hükümetin kurulacağı ekim ayı sonuna kadar sürmesi bekleniyor.

Hükümetin, "iktidarı yasa dışı yollardan devirmek isteyenlerin çabası" olarak nitelendirdiği gösterilerde, Devlet Başkanı Joko Widodo karşıtları da Widodo’nun istifasını talep ediyor.

Parlamento, 17 Eylül'de yolsuzlukla mücadele kanununu onaylamıştı ancak ceza kanununda değişiklikleri içeren tasarının onaylanması tepkiler üzerine askıya alınmıştı.

Yolsuzlukla mücadele kanununda yapılan değişikliğin Yolsuzlukla Mücadele Kurumunu (KPK) zayıflattığı ve bunun yolsuzluğu artıracağından endişe ediliyor.

AA

Etiketler: Endonezya, göstericiler, protesto, hükümet
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