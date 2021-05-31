Enkaz üstüne çadır

İsraİl’İn 10 Mayıs’ta Gazze Şeridi’ne başlattığı 11 gün süren saldırılarda 1948 kişi yaralandı.

Saldırılar sebebiyle 100 binden fazla Filistinli yerinden edildi, Birleşmiş Milletlere göre 1000’den fazla, Filistinli kaynaklara göre ise 2 bine yakın konut yıkıldı, binlercesi de hasar gördü. Gidecek yerleri olmayan bazı Filistinliler ise kurdukları derme çatma çadırlarda yaşama tutunmaya çalışıyor. İsrail’in abluka altındaki Gazze Şeridi’ne düzenlediği son saldırılarda yıkılan evinin enkazında yaşamak zorunda kalan Arafat Zavaria, “Sizin de gördüğünüz gibi evlerimizin enkazı üzerinde çadır kurmak zorunda kaldık. Gidecek başka yerim yok, Allah bize bir çıkış kapısı gösterene kadar bu çadırlarda kalacağız. Durumumuz çok zor, evimi yeniden inşa etmek ya da ev kiralayabilmek için bir imkânım yok. Yine buradaki binaların altında daha önce çalıştığım işyerleri de yerle bir oldu. Başka bir yerde yaşamak için de hiçbir gelir kaynağım kalmadı. Buraya çadır kurmak ve içinde yaşamak zorunda kaldım” dedi.