Ermenistan'a ait İHA, Azerbaycan tarafından düşürüldü

Azerbaycan ordusunun, sınır hattında Ermenistan'a ait insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü bildirildi.

Azerbaycan: Ermenistan sivil yerleşimleri hedef alıyor Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, sınır hattının Tovuz bölgesi yönünde Azerbaycan mevzileri üzerinde keşif uçuşu yapan Ermenistan'a ait X-55 tipi İHA'nın vurularak düşürüldüğü belirtildi. Bakanlık, düşürülen İHA'nın fotoğraflarını paylaştı. AA

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