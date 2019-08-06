Esed rejiminin saldırılarında 4 sivil öldü

Suriye'de Esed rejiminin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki yerleşimlere düzenlediği hava saldırılarında 4 sivil hayatını kaybetti.

Suriye'de Beşşar Esed rejimi, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yerleşimlere saldırılarını sürdürüyor. Han Şeyhun ve Marratinnuman ilçeleri, Bıdama beldesi ve Abidin, Babolin, Kefer Sicne ve Habit köylerine, Hama'nın kuzey kırsalında Kefer Zita, Latamine ve Morik ilçelerine kara ve hava saldırısı düzenledi. Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, dün gece geç saatlerde Morik'e düzenlenen hava saldırısında 4 sivil öldü. AA

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