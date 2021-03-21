Esed rejimininden İdlib'de bir hastaneye saldırı: 6 sivil öldü

Esed rejimi ve destekçisi İran'ın kontrolündeki terörist grupların, Halep'in İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ateşkesi ihlal ederek, hastaneye top ateşiyle gerçekleştirdiği saldırıda biri çocuk 6 sivil vefat etti, 15 sivil yaralandı.

Suriye Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Medya Ofisi Sorumlusu İbrahim Ebu Layis, Esed güçlerinin El Eterip ilçesindeki hastaneye karadan karaya atış yapan silahlarla saldırı düzenlediğini belirtti. Saldırı sonucu aralarında bir çocuk ve bir kadının bulunduğu 6 sivilin vefat ettiğini aktaran Ebu Layis, 4’ü ağır 15 kişinin de yaralandığını söyledi. Ebu Layis, sivil savunma ekiplerinin yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdığını ifade etti. AA

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