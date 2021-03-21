"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 MART 2021 PAZAR - YIL: 52

Esed rejimininden İdlib'de bir hastaneye saldırı: 6 sivil öldü

21 Mart 2021, Pazar 13:47
Esed rejimi ve destekçisi İran'ın kontrolündeki terörist grupların, Halep'in İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ateşkesi ihlal ederek, hastaneye top ateşiyle gerçekleştirdiği saldırıda biri çocuk 6 sivil vefat etti, 15 sivil yaralandı.

Suriye Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Medya Ofisi Sorumlusu İbrahim Ebu Layis, Esed güçlerinin El Eterip ilçesindeki hastaneye karadan karaya atış yapan silahlarla saldırı düzenlediğini belirtti.

Saldırı sonucu aralarında bir çocuk ve bir kadının bulunduğu 6 sivilin vefat ettiğini aktaran Ebu Layis, 4’ü ağır 15 kişinin de yaralandığını söyledi.

Ebu Layis, sivil savunma ekiplerinin yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdığını ifade etti.

AA

Etiketler: Esed rejimi, İdlib, saldırı, hastane
Okunma Sayısı: 240
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Haftalık vaka sayısı 70 ilde arttı, 11 ilde azaldı

    Ömer Faruk Gergerlioğlu serbest bırakıldı

    Merkez Bankası'nın yeni başkanından ilk açıklama

    Esed rejimininden İdlib'de bir hastaneye saldırı: 6 sivil öldü

    AB Liderler Zirvesi çevrim içi yapılacak

    Bir kot pantolon üretmek için 10 bin litre su harcanıyor

    Netanyahu'dan 'Tel Aviv'den Mekke'ye uçak seferleri başlatma' vaadi

    İtalyan savcılardan 'eski Bakan Salvini yargılansın' çağrısı

    Ömer Faruk Gergerlioğlu gözaltına alındı

    Dünyada son 24 saat

    Ben yaptım oldu rejimi

    Suçu kişiler işler, partiler değil

    Meclis devredışı bırakılamaz

    ABD Sayıştayı'ndan F-35 uyarısı

    İngiltere'de ve Almanya'da koronavirüs tedbirleri protesto edildi

    Her 100 bin kişide görülen vaka sayıları (13-19 Mart) paylaşıldı

    AB'nin dış politika kitabında 'Türkiye' nasıl yer alıyor?

    Türkiye'de son 24 saatin Koronavirüs Tablosu

    Mutlu olmayı unuttuk

    İsrail’de binlerce kişi Netanyahu'yu protesto etti

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Çanakkale ve o sözler
    Ahmet BATTAL

    Ev sahibi nerede ki?
    Genel

    Ömer Faruk Gergerlioğlu gözaltına alındı
    Genel

    Ben yaptım oldu rejimi
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Bediüzzaman: “Aya gidişiniz beyhudedir”
    Faruk ÇAKIR

    İnsanlık kazanır
    Risale-i Nur'dan

    Gel, bugün nevruz-u Sultanîdir
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Mehmet KARA

    Şampiyonluğa adım adım!
    Genel

    Suçu kişiler işler, partiler değil

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.