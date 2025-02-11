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12 ŞUBAT 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Esir aileleri: Ateşkes bozulmasın

11 Şubat 2025, Salı 17:00
İsrailli Esir Aileleri Heyeti, Hamas’ın askerî kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının İsrail’in ateşkes anlaşması taahhütlerine uymadığı gerekçesiyle 15 Şubat’ta planlanan esir değişimini ertelediğini duyurmasının ardından yazılı açıklama yaptı.

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İsrailli esirlerin aileleri, hükümete Hamas ile ateşkes ve esir takası anlaşmasının uygulanmasını sekteye uğratabilecek herhangi bir adımdan kaçınması, taahhütlerine bağlı kalması ve 76 İsraillinin serbest bırakılmasını sağlaması çağrısında bulundu.

AA

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