Esir aileleri: Ateşkes bozulmasın

İsrailli Esir Aileleri Heyeti, Hamas’ın askerî kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının İsrail’in ateşkes anlaşması taahhütlerine uymadığı gerekçesiyle 15 Şubat’ta planlanan esir değişimini ertelediğini duyurmasının ardından yazılı açıklama yaptı.

İsrail'de muhalefet: Esir takasının askıya alınmasından Netanyahu sorumlu İsrailli esirlerin aileleri, hükümete Hamas ile ateşkes ve esir takası anlaşmasının uygulanmasını sekteye uğratabilecek herhangi bir adımdan kaçınması, taahhütlerine bağlı kalması ve 76 İsraillinin serbest bırakılmasını sağlaması çağrısında bulundu. AA

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