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16 EKİM 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Eski İran Merkez Bankası Başkanı'na 10 yıl hapis cezası verildi

16 Ekim 2021, Cumartesi 16:39
Eski İran Merkez Bankası Başkanı Valiullah Seif, yolsuzluk ve kötü yönetim suçlamalarından yargılandığı davada 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Aynı davada yargılanan Seif'in 2 yardımcısı da 8 ve 13'er yıl hapse mahkum oldu.

Eski Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani yönetimi altında 2013'ten 2018'e kadar İran merkez Bankası'nın başında bulunan Valiullah Seif'in yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, Seif ve iki yardımcısını rüşvet ve kötü yönetimden suçlu bularak mahkum etti.

Döviz kaçakçılığıyla da suçlanan Seif, 'kötü yönetimle ülkenin ekonomik durumunu bozmaktan' da hüküm giydi. Seif'in eski yardımcılarından Ahmed Arakçı ise aynı suçlamalardan 8 yıl hapis cezası aldı. Merkez Bankası'nda yine başkan yardımcı olarak çalışan Salar Ağahani de 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Davayı haberleştiren İran devlet televizyonu, sanıkların ülke para birimi riyalin önemli yabancı para birimlerine karşı değer kaybı yaşadığı 2016 yılında döviz piyasası ihlallerine karıştıklarını duyurdu.

Haberde, sanıkların piyasaya 160 milyon dolar ve 20 milyon euroyu yasa dışı olarak sürdüğü belirtildi.

Sanıkların davayı temyize taşıma hakları bulunuyor.

 

Euronews Türkçe

Etiketler: eski İran Merkez Bankası Başkanı, hapis cezası
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