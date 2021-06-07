Facebook’tan Filistin özrü

Sosyal medya devi Facebook, Kanadalı kullanıcılarının Filistin’i destekleyen paylaşımlarında yaşadıkları engellemelerin “teknik bir arızadan kaynaklandığını” açıklayarak özür diledi.

Facebook Kanada, bazı kullanıcılarının, geçtiğimiz haftalarda Filistin’de yaşanan şiddetle ilgili gönderilerinin kaybolduğu veya görüşlerinin silindiği yönündeki şikâyetleri üzerine, sorunun “teknik bir arızadan kaynaklandığını” duyurdu. Şirket, kullanıcıların bilgileri paylaşmasını etkileyen sorun sebebiyle özür diledi. Açıklamada, “Dünyanın dört bir yanındaki hikâyeleri de et-kileyen bu hata asla olmamalıydı. Önemli olaylara dikkat çekemediklerini hisseden veya bu konuda kasıtlı olarak seslerini bastırıldığını düşünen herkesten çok özür dileriz. Niyetimiz asla bu değildi. Belirli bir topluluğu veya bakış açısını susturmak da istemiyoruz. Politikalarımız, herkese söz hakkı vermek ve onları uygulamalarımızda güvende tutmak için tasarlanmıştır ve bu politikaları kim olursa olsun eşit olarak uygularız.” ifadeleri kullanıldı.