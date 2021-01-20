"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 OCAK 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 51

'Fetih Hareketi'nin devlet başkanı adayı Mahmud Abbas'

20 Ocak 2021, Çarşamba 18:00
Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, temmuz ayında yapılması planlanan başkanlık seçimlerinde Fetih Hareketi'nin adayının Devlet Başkanı Mahmud Abbas olduğunu belirtti.

Londra merkezli Al Araby kanalına verdiği röportajda Iştiyye, "Fetih Hareketi'nde Abbas'ın aday olması konusunda bir fikir birliği var." ifadelerini kulandı.

Röportajın tamamının yarın yayınlanması bekleniyor.

Filistin 14 yıl aradan sonra seçimlere gidiyor

Filistin'de 14 yıl aradan sonra ilk kez seçim kararı alınmış, Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 22 Mayıs 2021'de milletvekili ve 31 Temmuz 2021'de devlet başkanlığı seçimlerinin yapılmasını öngören kararnameyi imzalamıştı.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile İsrail arasında yapılan Oslo Anlaşması uyarınca Filistin yönetiminin egemenlik sahası sayılan işgal altındaki Batı Şeria ile Gazze Şeridi’nde milletvekili ve başkanlık seçimleri ilk defa 1996’da yapıldı. Filistinliler daha sonra başkanlık seçimleri için Ocak 2005’te sandık başına gitti.

Hamas ve İslam Cihad hareketlerinin boykot ettiği 2005’teki başkanlık seçimlerini yüzde 62,52 oyla Filistin lideri Yasir Arafat’ın kurduğu Fetih Hareketi’nin tek adayı Mahmud Abbas kazandı.

Filistin genelinde 10 yıl aradan sonra 25 Ocak 2006'da yapılan milletvekili seçimlerini ise Hamas kazandı. Hamas, 132 sandalyeli Meclise 74 milletvekili göndermeye hak kazanırken, Filistin yönetimini elinde bulunduran Fetih Hareketi 45 sandalyede kaldı.

Fetih Hareketi’nin o dönem önde gelen isimlerinden Muhammed Dahlan, Hamas’ın yönettiği bir hükümete katılmaya karşı çıkarken, Devlet Başkanı Abbas, Hamas’tan İsmail Heniyye’ye hükümeti kurma görevini verdi.

Heniyye’nin 19 Mart 2006’da sunduğu Bakan Kurulu listesi, İsrail başta olmak üzere ABD ve Avrupa Birliği dahil uluslararası taraflarca reddedildi.

Hamas hükümetinin hem iç hem dış konularda çalışmasının engellendiği bir süreçte Fetih Hareketi dahil Filistinli gruplar, yeni hükümetin üst düzey isimlerine karşı karalama kampanyası başlattı ve bu durum Batı Şeria ve Gazze Şeridi’nde şiddet olaylarına yol açtı.

Hamas ile Fetih arasında yaşanan şiddet olaylarında onlarca Filistinli hayatını kaybetti. Yaşananlar, Hamas hükümetinin tamamen atıl duruma düşmesine ve Filistin sokağında tam bir parçalanmışlığa neden oldu.

Bu süreçte Hamas, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi’nde tam egemenlik sağlamayı başarırken, Batı Şeria’da yönetim bir kez daha Fetih'e geçmiş oldu.

Filistin Anayasası, her 4 yılda bir genel seçimlerin yapılmasını öngörürken İsrail işgali ve ablukası altındaki ülkede 2006'dan bu yana devam eden parçalanmışlık nedeniyle yıllardır genel seçime gidilemedi.

AA

Okunma Sayısı: 125
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Türkiye'de son 24 saatte 6435 vaka ve 159 vefat gözlemlendi

    Joe Biden ABD'nin 46. başkanı oldu

    Fransız tarihçi Sömürgecilik Fransız tarihinin ayrılmaz bir parçasıdır

    Libya açıklarında bir göçmen trajedisi daha: En az 43 kişi öldü!

    Madrid'deki patlamaya ilişkin son durum?

    ÖSYM'den ertelenen sınavlara ilişkin açıklama

    Biden için Oval Ofis'e bir not bıraktı

    AB liderlerinin gündeminde aşı var

    ABD Başkanı Joe Biden bugün görevine başlayacak

    Çin 4 bin kişilik karantina kampı kuracak

    Ekmeleddin Ihsanoglu: Bediuzzaman establishes the balance between science and religion

    İstanbul'da baraj doluluk oranları açıklandı

    Trump, 73 kişiye af çıkardı

    İstanbul'da 150 binden fazla sağlıkçı aşı oldu

    Kovid-19'a yakalanan kişi sayısı 96 milyon 625 bini aştı

    Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanacak

    Nefret dili şiddet doğuruyor

    Gıda enflasyonunda lideriz!

    Ekran başında geçen süre ikiye katlandı

    Trump'ın görev bitimine 24 saat kala, Çin'e yönelik yeni bir adım

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    28 Şubat kuşatması
    Cevher İLHAN

    “OHAL Komisyonu”yla KHK haksızlıkları sürdürülüyor
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Feyzullah ERGÜN

    Kereviz ile sağlıklı hayat
    Ahmet BATTAL

    Vesayet sigortacısı
    Mustafa Gönüllü

    Mahrumiyetler ne çok şey öğretiyor
    Süleyman KÖSMENE

    Kalem kimlerden kaldırılmıştır?
    Genel

    Trump, 73 kişiye af çıkardı
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Ailede bir hayat düsturu: İstişare
    Risale-i Nur'dan

    Kış sayfasında Samedânî mektuplar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.