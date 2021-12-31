"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 ARALIK 2021 CUMA - YIL: 52

Filipinler'de ölü sayısı 400'ü aştı

31 Aralık 2021, Cuma 12:05
Filipinler'in orta ve güneydoğu kesimlerini vuran Rai Tayfunu'nun yol açtığı afette ölenlerin sayısının 405'e yükseldiği bildirildi.

Channel News Asia'nın haberine göre, Ulusal Afet Dairesi başkanı Ricardo Jalad basın toplantısında yaptığı açıklamada, ölümlerin çoğunun boğulma, ağaç devrilmesi ve toprak kayması nedeniyle gerçekleştiğini belirtti.

Jalad, tayfunda 530 binden fazla evin hasar gördüğünü ve bunların üçte birinin tamamen yıkıldığını aktararak, afetin ülkenin altyapı ve tarımına verdiği zararın 620 milyon dolar olduğunu kaydetti.

Tayfunda, ölenlerin sayısının 405'e yükseldiği, 82 kişinin halen kayıp, 1147 kişinin de yaralı olduğu bilgisi paylaşıldı.

Hükümet verilerine göre de tayfundan 4,5 milyon kişi etkilendi.

Tayfunun yıkıcı etkisini gösterdiği Bohol eyaletinde de Afet Dairesi Başkanı Anthony Damalerio, "Tayfun büyük yıkıma neden oldu ve kuzey Bohol'a bir bomba düşmüş gibiydi." değerlendirmesinde bulundu.

Damalerio, tayfun nedeniyle 109 can kaybının görüldüğü eyalette, barınma, yiyecek ve su ihtiyacı olduğunu aktardı.

Filipinler'de her yıl ortalama 20 fırtına ve tayfun etkili oluyor. Rai, bu yıl Güneydoğu Asya ülkesini vuran 15'inci ve en ölümcül tayfun oldu.

AA

Okunma Sayısı: 167
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sudan'da tonlarca gıda yağmalandı, Dünya Gıda Programı yardımları askıya aldı

    Filipinler'de ölü sayısı 400'ü aştı

    Ağrı - 27 dereceyi gördü

    ABD - Colorado'da yangın: Yüzlerce ev kül oldu

    Japonya'da 22 eyalette Omicron varyantı gözlemlendi

    Yüksek enflasyon yılına giriyoruz

    DSİ personeli, Barış Pınarı Harekat Bölgesi'ndeki terör saldırısında şehit oldu

    Türkiye Kupası'nda son 16 belli oldu

    2022'nin ilk günlerinde hava durumu nasıl olacak?

    Millet İttifakı milletin talebi

    İttifakta genişleme sinyali

    Irkçı vahşet durdurulsun

    İnsanlar fikirlerini hürce söyleyebilmeli

    Fiyatlar roket hızıyla arttı, paraşütle bile inmedi

    Sudan’da gıda yağması

    Son 24 saatin Koronavirüs Tablosu: Vaka sayısı artmaya devam ediyor!

    Çimentoya yüzde 20 zam geliyor

    'Beş asgari ücret bir koltuk takımına yetmiyor'

    Evlat nöbeti 850. gününde

    Kırmızı kodla uyarılan Antalya'da son durum?

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    15-20 Temmuz için sonun başladığı yıl: 2021
    Cevher İLHAN

    “Kumpas” ellerinde patlıyor…
    Osman ZENGİN

    Hayat apartmanının, bir tuğlası daha düştü!
    Şükrü BULUT

    Covid-19 virüsü, biyolojik bir savaşın ilânı mıydı?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Ömür tayyaresi şimşek gibi geçiyor
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    İttifakta genişleme sinyali
    Ahmet BATTAL

    Mülâkat hilesi ve sözlü sınav tuzağı
    Süleyman KÖSMENE

    Gayr-ı Müslim toplumların ritüelleri

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.