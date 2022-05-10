Filistin’den İsrail’e ‘soruşturma’ çağrısı

Filistin, Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) İsrail’in, ‘Mesafir Yatta’ bölgesinin statüsüyle ilgili kararı başta olmak üzere işgal altındaki topraklardaki ihlallerine ilişkin derhal soruşturma açma çağrısında bulundu.

Filistin Adalet Bakanı Muhammed eş-Şelalde, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Kerim Han’dan, İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarındaki ihlallerine ilişkin derhal soruşturma açmasını istedi. Mesafir Yatta bölgesinde yaşayan Filistinlilerin, toprak sahibi siviller olduğunu, İsrail’in bu kişileri zorla göç ettirmeye çalıştığını kaydeden Şelalde, şöyle devam etti: “BM tarafından alınan 700’den fazla karar var. İsrail’i, 2334 sayılı karar başta olmak üzere uluslararası meşru kararları uygulamaya zorlamak için Güvenlik Konseyi toplantısına ihtiyaç var.” Ramallah - aa *** İsrail 2022’de 50 Filistinliyi öldürdü Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin 2022 yılının başından bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve abluka altındaki Gazze Şeridi’nde Filistinli 50 sivili öldürdüğünü duyurdu. Bakanlığa bağlı Olağanüstü Durumlar İdaresinin yayımladığı rapora göre, Batı Şeria’da en fazla sivilin öldürüldüğü kent olan Cenin’de 17, Nablus’ta da 7 Filistinli İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu vefat etti. Geri kalan Filistinlilerin ise Batı Şeria ve Gazze’nin çeşitli bölgelerinde öldürüldüğü kaydedildi. Raporda ayrıca 2021 yılının aynı döneminde İsrail güçlerince 14 Filistinlinin öldürüldüğüne işaret edilerek, 2022’de bu sayının fazlasıyla arttığına dikkati çekildi. Ramallah - aa AA

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