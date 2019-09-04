Filistin'den Netanyahu'ya tepki

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Rudeyne, Netanyahu'nun, Batı Şeria’nın El-Halil kentine gerçekleştirdiği ziyareti "Müslümanların provoke edilmesi" olarak gördüklerini söyledi.

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, işgal altındaki Batı Şeria’nın El-Halil kentine gerçekleştirdiği ziyareti, "tehlikeli bir şekilde gerginliğin tırmandırılması ve Müslümanların provoke edilmesi" şeklinde değerlendirdi. Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Ebu Rudeyne, ziyaretin, Kudüs ve El-Halil kentinde Müslüman ve Hristiyanların kutsallarına yönelik saldırılar kapsamında olduğunu belirtti. Sağcı İsraillilerin oyunu almak için ve kenti Yahudileştirme projesi kapsamında yapılan bu ziyaretin, tehlikeli yansımaları konusunda uyarıda bulunan Ebu Rudeyne, "bölgeyi din savaşına sürüklemeyi hedefleyen bu tehlikeli gerginlikten" İsrail hükümetini sorumlu tuttu. Ebu Rudeyne, İsrail'in El-Halil'deki ihlallerine son verilmesi için uluslararası topluma harekete geçme çağrısında bulundu. İsrail Başbakanı Netanyahu, bugün El-Halil kentine provokatif bir ziyaret gerçekleştirmiş, kentteki Harem-i İbrahim Camisi'ne de girmişti. AA

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