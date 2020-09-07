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7 EYLÜL 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Filistin’e 3 tuzak

07 Eylül 2020, Pazartesi
FİLİSTİN’İN, ABD-İSRAİL ORTAKLIĞINDA ÜÇ TUZAKLA KARŞI KARŞIYA OLDUĞU BELİRTİLDİ.

Hamas Siyasî Büro Başkanı İsmail Heniyye, Filistin’in, ABD-İsrail ortak- lığında üç tuzakla karşı karşıya olduğunu belirtti. Beyrut’ta din adamlarıyla bir araya gelen Heniyye, Filistin meselesinin içinde olduğu durumla ilgili değerlendirmede bulundu. “Filistin, ABD-İsrail ortaklığında üç tuzakla karşı karşıya.” diyen Heniyye, ilkinin; Kudüs, mülteciler ve Filistin kimliğine darbe vurmayı hedefleyen “Yüzyılın Anlaşması” planı olduğunu ifade etti. Heniyye, ikinci tuzağın, Filistin topraklarının İsrail’e ilhak edilmesi, üçüncüsünün ise Tel Aviv yönetiminin bölgede yayılmasına izin veren normal leşme anlaşmaları olduğunu kaydetti.

BİBİ EVİNE DÖN

İsrail’de binlerde kişi, hakkındaki yolsuzluk dâvâsı ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını yönetmekte başa- rısız olduğu gerekçesiyle  Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtı gösteri düzenledi. Batı Kudüs’teki Başbakanlık rezidansı önünde toplanan göstericiler, Netanyahu’yu istifaya çağırdı. “Siyah Bayraklılar Hareketi” olarak bilinen grup tarafından düzenlenen gösteriye binlerce kişi katıldı. Netanyahu kastedilerek “suç başbakanı” yazılı afişler taşıyan göstericiler sık sık “Bibi (Netanyahu) evine dön” sloganı attı.

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