Filistin için mücadeleye devam

Güney Afrika Cumhuriyeti’nin yeni Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Ronald Lamola, ülkenin ulusal birlik hükümeti döneminde de Filistin halkıyla dayanışmaya devam edeceğini söyledi.

Güney Afrika Cumhuriyeti’da Afrika Ulusal Kongresi’nin (ANC), 29 Mayıs’ta düzenlenen genel seçimde meclis çoğunluğunu kaybetmesinin ardından kurulan ulusal birlik hükümetinin Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Lamola, yasama başkenti Cape Town’da düzenlenen sempozyumda, Güney Afrika’nın yeni dönem dış politika önceliklerini ele aldı.

Lamola, burada yaptığı konuşmada, G20 ve BRICS üyesi olan Güney Afrika’nın dış politikada çok kutuplu bir dünya düzenini temel aldığını belirtti.

Güney Afrika olarak, bölgede, kıtada ve dünya genelinde barış ile huzuru sağlayıp, zulme ve insan hakları ihlallerine karşı mücadele etmeyi şiar edindiklerini kaydeden Lamola, “İşgale, zulme, insan hakları ihlallerine, adaletsizliğe direnenlerle dayanışma içinde çalışma çabalarımızı iki katına çıkarmalıyız.” ifadelerini kullandı.

Lamola, İsrail aleyhinde Uluslararası Adalet Divanı’nda (UAD) soykırım davası açan Güney Afrika için Filistin meselesinin bir dış politika önceliği olduğunu ifade ederek, “Filistinlilerin haklarını korumak ve uluslararası hukukun herkes için adil bir şekilde uygulanmasını sağlamak için küresel kurumlarla birlikte hareket etmeyi sürdüreceğiz.” dedi.