Filistin Sağlık Bakanlığı: İlâç ve tıbbî malzemeyle ilgili büyük bir yoklukla karşı karşıyayız

Filistin Sağlık Bakanlığı, sağlık sektörünün ilaç ve tıbbî malzeme konusunda “büyük bir yoklukla” karşı karşıya olduğunu ve Bakanlığın borcunun 3 milyar şekele (yaklaşık 800 milyon dolar) yaklaştığını açıkladı.

Filistin Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Vail eş-Şeyh, “Bakanlık depolarında 20’si kanser ilacı 120 çeşit ilaç ile 170’i özellikle kalp ve göz ile ilgili olmak üzere 420 çeşit tıbbî sarf malzemesinin bakiyesi sıfırlandı” dedi. Şeyh, borcun önceki yıllardan kaldığını ifade ederek, Maliye Bakanlığının da borcu kapatmak için ödeme yaptığını ancak, tüketimin ödenenden fazla olduğunu söyledi. AA

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