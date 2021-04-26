Filistinli liderler milletvekili seçimlerini görüşecek

Filistin Başbakanı Iştiyye, ülkede gelecek ay yapılması planlanan milletvekili seçimlerini görüşmek üzere toplanacaklarını açıkladı. İsrail basınında çıkan haberlerde ise 22 Mayıs'taki milletvekili seçimlerini erteleme kararı alındığı öne sürüldü.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, haftalık kabine toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik müdahalesini kınadı. Filistin'deki seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Iştiyye, Devlet Başkanı Mahmud Abbas liderliğinde 29 Nisan Perşembe akşamı düzenlenecek toplantıda ülkede 22 Mayıs'ta yapılması hedeflenen milletvekili seçimleri ve diğer gelişmelerin ele alınacağını kaydetti. AA

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