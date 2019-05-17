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17 MAYIS 2019 CUMA - YIL: 50

Filistinliler Mescid-i Aksa'ya akın etti

17 Mayıs 2019, Cuma 13:00
İşgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinliler, ramazan ayının ikinci cuma namazını Mescid-i Aksa'da kılmak için sabah erken saatlerden itibaren yollara düştü.

İşgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinliler, İsrail'in çıkardığı zorluklara rağmen ramazan ayının ikinci cuma namazını Mescid-i Aksa'da kılmak için Kudüs'e akın etti.

Ayrım Duvarı'nın (Utanç Duvarı) Batı Şeria tarafında yaşayan binlerce Filistinli, cuma namazını işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da eda etmek için sabah erken saatlerden itibaren yollara düştü.

Yılın diğer aylarında özel izinler dışında Kudüs'e girişlerine izin verilmeyen Batı Şeria'daki Filistinliler, Mescid-i Aksa'ya gidebilmek için Batı Şeria ile Kudüs arasında bulunan Ayrım Duvarı'ndaki İsrail kontrol noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu.

Uzun bir bekleyişin ardından kontrol noktalarını aşarak duvarın diğer tarafına geçen Filistinliler burada bekleyen otobüslerle Kudüs'e doğru hareket etti.

Sadece ramazan ayında izin veriliyor

Cuma namazını Mescid-i Aksa'da kılmak amacıyla yollara düşen Filistinli 43 yaşındaki İsmail Kamil, Harem-i Şerif'e gidebilmek için Kudüs'e yaklaşık 165 kilometre uzaklıktaki Batı Şeria'nın Cenin kentinden geldiğini söyledi.

Sabah gün doğarken yola çıktığını belirten Kamil, "Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilere sadece ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya gitme izni veriliyor, diğer aylarda Kudüs'e girmemize izin verilmediği için Mescid-i Aksa'da ibadet etmemiz engelleniyor." ifadelerini kullandı.

İsrail, ramazan ayı dolayısıyla Batı Şeria'da yaşayan 40 yaş üstü erkekler ile yaş sınırlaması olmaksızın Filistinli kadınların cuma günü Kudüs'e girişine izin verdi.

Batı Şeria'daki Filistinli kadınların ve 40 yaş üstü erkeklerin ramazan ayında Kudüs'e geçişlerine izin verilmesiyle Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılanların sayısında ciddi bir artış yaşanıyor.

Filistinli kaynaklar geçen hafta ramazan ayının ilk cumasında 180 binden fazla Müslümanın cuma namazını Harem-i Şerif'te kıldığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria ile Kudüs arasında 2003'te inşa edilen beton duvar boyunca çok sayıda İsrail askeri kontrol noktası bulunuyor. İsrail olağan günlerde özel izinliler dışında Batı Şeria'daki Filistinlilerin Kudüs'e geçişine izin vermiyor. İsrail ablukası altındaki Gazze'de yaşayanların ise ne Kudüs'e ne de başka bir yere seyahat etme hürriyeti bulunuyor.

Mescid-i Aksa'nın da içinde bulunduğu Doğu Kudüs ve Batı Şeria, 1967'den beri İsrail işgali altında tutuluyor.

AA

Etiketler: Filistin, Mescid-i Aksa, Kudüs, İsrail
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