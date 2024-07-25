Filistinlilerin birliği desteklenmeli

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Çin’de Filistinli gruplar arasında varılan uzlaşının “önemli bir haber olduğunu ve Filistinliler arasındaki birlik sürecinin desteklenmesi gerektiğini” belirtti.

Gazze’de 9 aydır devam eden “savaşın bedelinin korkunç olduğunu” dile getiren Borrell, “Çok şey öğrenmediğimizi de düşünmüyorum. Gördüğümüz tek şey aşırıcılık yarışı ve bugün herkesin Orta Doğu hakkında konuşmasına rağmen siyasi bir çözümün çok daha uzakta olması” dedi. İsrail’in Filistin topraklarındaki işgalinin hukuka aykırı olduğunu ve bunun derhal sonlandırılması gerektiğini belirten Uluslararası Adalet Divanının (UAD) danışma görüşünün ardından Avrupalı yetkililerin “bunun ne anlama geldiğini anlaması ve buna uygun adımlar atması gerektiğini” vurgulayan Borrell, sözlerini şöyle sürdürdü: “Net bir pozisyonumuz var. Filistin topraklarının işgalinin yasa dışı olduğu ve bu durumun devam edemeyeceği net bir şekilde söylendi.” AA

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