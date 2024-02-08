Forbes: "Gazze'de yaşanan felakete doğrudan şahit oldum"

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Başkanı Kate Forbes, Gazze ziyaretine ilişkin, "Burada yaşanan felakete ve vahim koşullara doğrudan tanık oldum." ifadesini kullandı.

Forbes, Gazze ziyaretine ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

"Bugün Gazze'yi ziyaret ettim, burada yaşanan felaket ve vahim koşullara doğrudan tanık oldum." değerlendirmesini yapan Forbes, gördüklerinin, buradaki Kızılhaç ve Kızılay ekiplerinin korunmaya ihtiyacı olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu kaydetti.

Forbes, hayati önem taşıyan insani yardım malzemelerini Gazze'ye ulaştırmak için erişime ihtiyaçları olduğunu belirtti.

Yaşanan trajedinin ortasında umudu ve bağlılığı da gördüğüne değinen Forbes, zor koşullardaki Filistin Kızılayı personeli ve gönüllülerinin, Gazze halkına 24 saat boyunca her konuda destek olduğunu bildirdi.

Mısır Kızılayının da önemli çalışmalarına tanık olduklarını vurgulayan Forbes, "Ziyaretimden çıkardığım sonuç, bu krizin sadece rakamlarla ilgili olmadığıdır. Bunun, insanlar ve onların onur ile korunma ihtiyaçlarıyla ilgili olduğudur. En savunmasız insanları korumalıyız." ifadelerini kullandı.