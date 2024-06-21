Fosil yakıt kullanımı rekor seviyede

Küresel bir enerji raporuna göre dünyanın fosil yakıt tüketimi geçen yıl rekor seviyeye ulaşarak ilk kez emisyonların 40 gigaton CO2’nin üzerine çıkmasına neden oldu.

Enerji Enstitüsü’nün yıllık dünya enerji incelemesine göre 2023’te yenilenebilir enerji kullanımındaki rekor artışa rağmen fosil yakıt tüketimi de artmaya devam etti. Enerji Enstitüsü başkanı Juliet Davenport, rekor yüksek fosil yakıt tüketimi de dahil olmak üzere ‘enerjiye aç dünyamızda yüksek seviyelerle dolu bir yılı daha’ ortaya çıkardığını söyledi.

The Guardian’ın aktardığına göre bulgular, iklim bilimcilerin, 2023’te küresel fosil yakıt ekonomisinin nihai bir düşüşe geçmeden önce yıllık emisyonların zirveye ulaştığı yıl olarak kaydedileceği yönündeki umutlarını boşa çıkarma tehlikesi taşıyor. Rapora göre, rüzgar ve güneş enerjisi çiftlikleri rekor miktarda temiz elektrik üretmesine rağmen, genel olarak fosil yakıtlar geçen yıl dünyadaki birincil enerjinin yüzde 81,5’ini oluşturdu; bu oran bir önceki yılki yüzde 82’den çok az bir düşüş gösterdi.

Haber Merkezi

