Fransa BMGK'nin genişletilmesini istiyor

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) genişletilmesini uzun zamandır desteklediklerini bildirdi.
Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnes von der Mühll, bir gazetecinin "Türkiye Cumhurbaşkanı (Recep) Tayyip Erdoğan'ın BM üyelerinin haklarını genişletmek için BMGK 5 daimi üyesini 'köşeye sıkıştırmak' amacıyla bir yol haritasının bulunduğunu açıkladı. Bu konuda Fransa ne düşünüyor?" sorusuna yazılı yanıt verdi.
"Fransa BMGK'nin genişletilmesini uzun zamandır destekliyor. Fransa, hem daimi hem geçici olmak üzere her iki kategoride BMGK'nin genişletilmesinden yana." ifadesini kullanan Mühll, bu bağlamda Fransa'nın Almanya, Brezilya, Hindistan ve Japonya'nın BMGK daimi üyeliği ile Afrika ülkelerinin daimi ve geçici üyeleri arasında varlığının artırılmasını desteklediğini belirtti.
AA