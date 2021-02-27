Fransa'da 25 bin 207 Kovid-19 vakası daha kaydedildi

Fransa'da son 24 saatte 25 bin 207 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 286 kişinin ölmesiyle Kovid-19 nedeniyle toplam can kaybı 86 bin 147'ye çıktı. Virüs tespit edilen kişi sayısı 25 bin 207 artışla 3 milyon 712 bin 20'ye yükseldi. Son 7 günde hastanelerde tedavi gören 9 bin 482 kişiden 1826'sı yoğun bakımda yatıyor. Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı 7,1'e yükseldi. Başbakanlıktan yapılan açıklamada, yaşlı bakımevlerinde kalanların yüzde 80'inin ve 75 yaş üzeri insanların yüzde 25'inin aşılandığı belirtildi. AA

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