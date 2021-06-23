Fransa’da başörtüsü tartışması

Fransa’da 20 Haziran’da yapılan bölgesel ve vilayetler seçiminin ilk turunda, bazı seçim görevlilerinin başörtülü olması tartışmalara yol açtı.

Ile-de-France bölgesindeki Vitry-sur-Seine şehrinde Avrupa Ekolojisi-Yeşiller Partisinin Müslüman meclis üyesi Rachida Kabbouri, Val-de-Marne ilinde seçim bürosu başkanı olarak göreve başladı. Kabbouri’nin başörtülü olmasıyla ilgili şikâyetlerin gittiği Val-de-Marne Valiliği, genç kadının görevini sandık görevlisi olarak değiştirdi. Valilikten yapılan açıklamada, Kabbouri’nin görev değişikliğine gerekçe olarak Fransız seçim yasalarına göre seçim bürosu başkanlarının devleti temsil etmeleri nedeniyle “tarafsızlık” ilkesine tabi olmaları gösterildi. Kabbouri, Le Parisien gazetesine yaptığı açıklamada, ağlayacak kadar adaletsizlik ve dışlanma hissettiğini belirtti. eklemediği bu durumun kendisini derinden etkilediğini söyleyen Kabbouri, sandık başında görev yaparken de bir kadının “İslâmcı” dediğini ve hakaret ettiğini aktardı. Öte yandan, aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi’nin (RN) Ile-de-France bölgesi adayı Jordan Bardella’nın bölgesel seçimlerin ilk turunda oy vermek için gittiği Saint-Denis şehrinde, başörtülü bir sandık görevlisi tarafından karşılanması medyada çokça konuşuldu. AA

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