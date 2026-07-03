Barla Semalarında Nuranî Bir Tefekkür: Şevk dolu okuma programı

Risale-i Nur satırlarındaki hakikatleri, telif edildiği mekanların manevî havasını teneffüs ederek okumak ve anlamak gayesiyle Yozgat genç Yeni Asya okuyucuları olarak Barla’da bir okuma programı düzenledik.

Giderken hepimiz çok istifadeli bir program olacağını düşünüyorduk; nitekim gerçekten de her anı dolu dolu geçen, manen çok bereketli bir program yaşadık.

Program günlerini güzelce plana döktük; gündüzünde öğleye kadar şahsî okumalar ve müzakereli dersler, öğleden sonra bir güzel Barla menzilinde hem tefekkür ve hem şahsi okumalar, akşamında seminerler, etkinlikler... Hele de Barla’nın o muhteşem semaları altında, kâinat kitabını seyrederek ulvi tefekkürlerde bulunmak...

Günlerimiz programın verdiği iştiyak ve heyecanla geçti bir bir geçti. Elhamdülillah, tahmin ettiğimizden çok daha verimli bir program geçirdik.

Nur menzillerine ziyaret

Programımızın en feyizli anları Üstadımız Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin hatıralarıyla dolu olan mübarek menzilleri ziyaretimiz oldu. Üstadımızın Barla’daki evini ziyaret ettiğimizde kelimelerle tarif edilemez bir maneviyat hissettik. O nurlu mekanda biraz oturup kısa bir ders okumak, ardından da hemen evin altında bulunan camide namaz kılmak nasip oldu; bu bizler için çok büyük bir lütuftu. Ayrıca Üstadımızın tefekkür mekanı olan Çam Dağı’na da çıkarak o mübarek menzilleri yerinde gördük ve Nur’un ilk parladığı yılların havasını soluduk. Bizden program boyunca güler yüzünü ve desteklerini esirgemeyen, bizleri en güzel şekilde ağırlayan Barla Yeni Asya Vakfı ekibine çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca bu nurani yolculukta beraber olduğumuz, programı şevkleriyle güzelleştiren ekipteki tüm ağabeylerime ve kardeşlerime de ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Yazımızı programa katılan bazı ağabeylerimiz ve kardeşlerimizin yorumları ile noktalayalım.

- Mustafa İlhan:

Barla okuma programından herkese selamlar. Şu hayat-ı dünyeviyenin demdemesinden biraz olsun uzaklaşmak ruhumuzu dinlendirmek arzusuyla beraber böylesi güzel ve bir o kadar nurlu okuma programlarının özlemiyle kendimizi Barla’nın nurlu ve şefkatli kollarında bulduk. Bizi 4 gün gibi kısa ama bir o kadar da uzun bir saadete eriştiren Rabbimize hamd olsun.

- Muhammed Hakan Balcı:

Bazı yolculuklar kilometreyle değil, kalpte bıraktığı izlerle ölçülür. Barla’da geçirdiğim beş gün de benim için böyle bir yolculuk oldu. Zaman kısa idi; fakat kazandırdığı mana, yıllara bedel bir derinlik hissettirdi. Cenab-ı Hak, Risale-i Nur’un hakikatlerinden ömrümüz boyunca istifade etmeyi, okuduklarımızı yaşamayı ve ihlâsla hizmet edebilmeyi hepimize nasip eylesin. Âmin.

- Ekrem Başcı:

Okuma programımızın bu seneki durağı nurlu belde Barla oldu. Bu güzide mekanın ismini duyan bazı çalışan genç kardeşler de, işyerlerinden izin alarak programa katılmak istediler. Cenab-ı Mevlam programa dualarıyla manen iştirak eden tüm Yozgat Yeni Asya okuyucuları başta olmak üzere, bütün Nur kahramanları ile ebedî alemlerde ayn-ı meclis-i Muhammedîde (asm) bizleri haşr ü cem eylesin. Amin.

BEKİR BALCI