"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 TEMMUZ 2026 CUMA - YIL: 57

Barla Semalarında Nuranî Bir Tefekkür: Şevk dolu okuma programı

03 Temmuz 2026, Cuma
Risale-i Nur satırlarındaki hakikatleri, telif edildiği mekanların manevî havasını teneffüs ederek okumak ve anlamak gayesiyle Yozgat genç Yeni Asya okuyucuları olarak Barla’da bir okuma programı düzenledik.

Giderken hepimiz çok istifadeli bir program olacağını düşünüyorduk; nitekim gerçekten de her anı dolu dolu geçen, manen çok bereketli bir program yaşadık. 

Program günlerini güzelce plana döktük; gündüzünde öğleye kadar şahsî okumalar ve müzakereli dersler, öğleden sonra bir güzel Barla menzilinde hem tefekkür ve hem şahsi okumalar, akşamında seminerler, etkinlikler... Hele de Barla’nın o muhteşem semaları altında, kâinat kitabını seyrederek ulvi tefekkürlerde bulunmak...

Günlerimiz programın verdiği iştiyak ve heyecanla geçti bir bir geçti. Elhamdülillah, tahmin ettiğimizden çok daha verimli bir program geçirdik. 

Nur menzillerine ziyaret

Programımızın en feyizli anları Üstadımız Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin hatıralarıyla dolu olan mübarek menzilleri ziyaretimiz oldu. Üstadımızın Barla’daki evini ziyaret ettiğimizde kelimelerle tarif edilemez bir maneviyat hissettik. O nurlu mekanda biraz oturup kısa bir ders okumak, ardından da hemen evin altında bulunan camide namaz kılmak nasip oldu; bu bizler için çok büyük bir lütuftu. Ayrıca Üstadımızın tefekkür mekanı olan Çam Dağı’na da çıkarak o mübarek menzilleri yerinde gördük ve Nur’un ilk parladığı yılların havasını soluduk. Bizden program boyunca güler yüzünü ve desteklerini esirgemeyen, bizleri en güzel şekilde ağırlayan Barla Yeni Asya Vakfı ekibine çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca bu nurani yolculukta beraber olduğumuz, programı şevkleriyle güzelleştiren ekipteki tüm ağabeylerime ve kardeşlerime de ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Yazımızı programa katılan bazı ağabeylerimiz ve kardeşlerimizin yorumları ile noktalayalım.

- Mustafa İlhan:

Barla okuma programından herkese selamlar. Şu hayat-ı dünyeviyenin demdemesinden biraz olsun uzaklaşmak ruhumuzu dinlendirmek arzusuyla beraber böylesi güzel ve bir o kadar nurlu okuma programlarının özlemiyle kendimizi Barla’nın nurlu ve şefkatli kollarında bulduk. Bizi 4 gün gibi kısa ama bir o kadar da uzun bir saadete eriştiren Rabbimize hamd olsun.

- Muhammed Hakan Balcı:

Bazı yolculuklar kilometreyle değil, kalpte bıraktığı izlerle ölçülür. Barla’da geçirdiğim beş gün de benim için böyle bir yolculuk oldu. Zaman kısa idi; fakat kazandırdığı mana, yıllara bedel bir derinlik hissettirdi. Cenab-ı Hak, Risale-i Nur’un hakikatlerinden ömrümüz boyunca istifade etmeyi, okuduklarımızı yaşamayı ve ihlâsla hizmet edebilmeyi hepimize nasip eylesin. Âmin.

- Ekrem Başcı: 

Okuma programımızın bu seneki durağı nurlu belde Barla oldu. Bu güzide mekanın ismini duyan bazı çalışan genç kardeşler de, işyerlerinden izin alarak programa katılmak istediler. Cenab-ı Mevlam programa dualarıyla manen iştirak eden tüm Yozgat Yeni Asya okuyucuları başta olmak üzere, bütün Nur kahramanları ile ebedî alemlerde ayn-ı meclis-i Muhammedîde (asm) bizleri haşr ü cem eylesin. Amin.

BEKİR BALCI

Okunma Sayısı: 156
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Çocuklar için küresel çağrı

    Çocukları boş bırakmayın

    Ruh sağlığımız bozuluyor

    Venezuela’da 7 günlük yas ilân edildi

    Bediüzzaman Said Nursî Kastamonu’da da yâd edilecek

    Rusya-Ukrayna savaşında korkunç bilanço

    Almanya’da ilk İlâhiyat Fakültesi

    Ülke hukuk ve liyakat ile değişir

    'AB’nin pusulası uluslararası hukuktur'

    İstanbul’un enflasyonu % 1,14 oldu

    'Sağlık krizi derinleşir'

    Şam’da bombalı saldırı: 5 kişi öldü, 16 kişi yaralandı

    DSÖ hantavirüs salgınının sona erdiğini bildirdi

    Venezuela'daki 1 kişi enkaz altından 8 günün ardından kurtarıldı

    "Doha'da Amerikan tarafıyla hiçbir görüşme yapılmadı"

    Fransa'da 6 bin ton kümes hayvanı telef oldu

    Filistinli ailelerin arazisini 1 Dolar karşılığında ABD'ye 99 yıllığına tahsis etti

    Fildişi Sahili'nde sel ve heyelanlarda 59 kişi öldü

    "İsrail'e en açık şekilde destek veren CEO benim"

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Venezuela’da 7 günlük yas ilân edildi
    Genel

    Ruh sağlığımız bozuluyor
    Genel

    Bediüzzaman Said Nursî Kastamonu’da da yâd edilecek
    Genel

    Çocukları boş bırakmayın
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Çocuklar için küresel çağrı
    Genel

    Van’da Bediüzzaman Mevlidi var
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Barla Semalarında Nuranî Bir Tefekkür: Şevk dolu okuma programı
    Genel

    Münazarat 21. yüzyıl stratejik planı gibidir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.