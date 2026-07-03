Van’da Bediüzzaman Mevlidi var

Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri için düzenlenen mevlid programı, yarın Van'da gerçekleştirilecek.

Van, Bediüzzaman Mevlidine hazır

Bediüzzaman Van’da yâd edilecek

Nur menzillerinin tarihçesi

4 Temmuz 2026 Cumartesi (yarın), saat 11.30’da Van Yeni Asya Temsilciliği tarafından Yukarı Norşin Camii’nde gerçekleştirilecek programda Kur’ân-ı Kerîm tilaveti, mevlid ve dualar yer alacak. Ayrıca Bediüzzaman Hazretlerinin Van yılları, bıraktığı ilmî ve manevî miras üzerine değerlendirmeler yapılacak.

Horhor Medresesi ziyaret edilecek

Program kapsamında Bediüzzaman’ın Van’da bulunduğu yıllarda talebe yetiştirdiği ve bugün yeniden ihya edilen Horhor Medresesi de ziyaret edilecek. Böylece onun Van ile olan güçlü bağları bir kez daha hatırlatılacak. Yeni Asya Van Temsilciliği tarafından yapılan davette, “Ben Van’ı çok severim, Van benim vatanımdır” diyen Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerini rahmet ve dualarla yâd etmek üzere bütün vatandaşlar programa davet ediliyor.

Haber Merkezi