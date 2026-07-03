Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

“(Ey Mûsâ!) Muhakkak ki Allah Benim. Benden başka ilâh yoktur. Bana kulluk et ve Beni anmak için namaz kıl.”

Tâhâ Sûresi: 14

HADİS:

Kur’ân öyle bir servettir ki onu elde edenin hiçbir şeye ihtiyacı kalmaz. Ondan daha büyük bir zenginlik de bulunmaz.

Camiü’s-Sağir, No: 2950