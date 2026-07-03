03 Temmuz 2026, Cuma
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
“(Ey Mûsâ!) Muhakkak ki Allah Benim. Benden başka ilâh yoktur. Bana kulluk et ve Beni anmak için namaz kıl.”
Tâhâ Sûresi: 14
HADİS:
Kur’ân öyle bir servettir ki onu elde edenin hiçbir şeye ihtiyacı kalmaz. Ondan daha büyük bir zenginlik de bulunmaz.
Camiü’s-Sağir, No: 2950
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