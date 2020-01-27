Fransa'da göz yaşartıcı gaz bombası yasaklandı

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, ülkedeki eylemler sırasında çok sayıda göstericinin elinin kopmasına ve yaralanmasına yol açan göz yaşartıcı gaz bombasının (GLI-F4) yasaklandığını açıkladı.

Fransa'da, eylemlerde polis tarafından kullanılan ve birçok eylemcinin yaralanmasına neden olan göz yaşartıcı patlayıcı gaz bombası GLI-F4, İçişleri Bakanlığı'nın kararı ile kullanımdan kaldırılıyor.

France 3 kanalında açıklama yapan İçişleri Bakanı Christophe Castaner, göz yaşartıcı gaz bombasının çok sayıda kişinin yaranlamasına neden olduğu için artık kolluk kuvvetleri tarafından kullanılmayacağını söyledi.

Dünyada sadece Fransa'da kullanılan, savaş silahı kategorisinde olan ve TNT içeren GLI-F4'ler, birçok eylemciyi sakat bırakması nedeniyle eleştiriliyordu.

Fransa'da Macron hükümetine karşı düzenlenen gösteriler sırasında birçok kişi polisin müdahale sırasında kullandığı GLI-F4 tipi gaz bombası nedeniyle sakat kalmıştı. 2018'in aralık ayındaki gösterilerde bir adam polisin tarafından gelen GLI-F4'ü geri atmaya çalışırken eli kopmuştu. Başka bir gösterici ise aynı sebepten ötürü parmaklarını kaybetmişti.