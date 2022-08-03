Fransa'da sıcaklar nedeniyle 26 vilayette alarm verildi

Yaz aylarının başlamasıyla birlikte 3. sıcak hava dalgasını yaşayan Fransa'nın 26 vilayetinde turuncu alarm verildi.

Fransız Meteoroloji İdaresinden yapılan açıklamada, artan yaz sıcakları nedeniyle ülkede 26 vilayette turuncu alarm, 42 vilayette ise sarı alarm durumuna geçildiği bildirildi. Sıcaklığın Fransa genelinde ekseriyetle 35 dereceyi geçmesi beklenirken Tarn, Drome vilayetleri ve Garonne civarında 39 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor. Ülkenin özellikle güney ve kuzey-doğusunu daha fazla etkileyen sıcaklığın, cuma gününden itibaren düşmesi bekleniyor. Gece ise havalar turuncu bölgelerde 20'inin üstünde seyredecek. Sağlık Bakanlığı, sıcak havaya karşı alınması gereken "serin bir alanda kalmak" ve "su tüketmek" gibi önlemleri, Twitter hesabından duyurdu. AA

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