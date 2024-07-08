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8 TEMMUZ 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

Fransa'dan "Filistin devletini tanıma" taahhüdü

08 Temmuz 2024, Pazartesi 11:33
Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kararıyla gidilen erken genel seçimlerde, sandıktan birinci çıkan solcu Yeni Halk Cephesi ittifakının başlıca seçim vaatleri arasında Filistin devletinin tanınması yer alıyor.

Ülkede, erken genel seçimlerin kesinleşmeyen sonuçlarına göre, Yeni Halk Cephesi, Ulusal Mecliste en fazla sandalye sayısına ulaşan ittifak oldu.

Yeni Halk Cephesini, ikinci sırada yer alan Cumhurbaşkanı Macron’un "Cumhuriyet İçin Hep Birlikte" ittifakı ve üçüncü sıraya gerileyen ilk turun birincisi aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) ittifakı izledi.

Aşırı sağa karşı Macron ve solcuların üstü kapalı işbirliğine gittiği bugün yapılan 2. turda, hiçbir ittifak Mecliste hükümet kurmak için gerekli salt çoğunluğa ulaşamadı.

Seçim yarışındaki ittifakların Mecliste salt çoğunluk olan 289 milletvekiline ulaşamaması, farklı siyasi parti ve ittifakların yeni hükümetin kurulması için işbirliğine gitmesini zorunlu kılıyor.

Sandıktan birinci çıkan sol ittifakının en büyük partisi LFI lideri Jean-Luc Melenchon, sandık çıkış anketlerinin açıklanmasının ardından yaptığı konuşmada, hükümet kurmaya ve ülkeyi yönetmeye hazır olduklarını söyledi.

Macron cephesi, daha önceki genel seçim kampanyalarında da sert dille eleştirdiği LFI’nin içinde bulunduğu bir koalisyona yanaşmayacakları sinyalini verirken; solcu lider Melenchon da partisinin, Macron ittifakı ile hükümet kurmayacağını belirtiyor.

Seçimin kazananı solcu Yeni Halk Cephesi ittifakının en büyük partisi ve Filistin destekçisi LFI’nin yeni hükümetin kurucu güçlerinden biri olup olmayacağı henüz bilinmiyor.

Filistin devletini tanıma taahhüdü

Seçim kampanyasında, asgari ücreti 1600 avroya çıkarma sözü veren sol ittifakı, gıda, enerji ve akaryakıt fiyatlarını da dondurmayı vadetmişti.

Solcu ittifak, Filistin'i resmi olarak tanıma sözü verirken; Gazze'de ve işgal altındaki Batı Şeria'da uluslararası hukuka uymadığı sürece İsrail'e karşı yaptırım uygulama taahhüdünde bulunmuştu.

Kira yardımlarını yüzde 10 artırmak ve emeklilik yaşını 60'a indirmek de ittifakın vaatleri arasında yer alıyordu.

LFI, Filistin’e verdiği destekle öne çıkıyor

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ülkede yapılan Filistin'e destek gösterilerinde başı çeken LFI’nin, 6-9 Haziran’da yapılan Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde olduğu gibi erken genel seçimlerde de Filistin meselesini seçim kampanyasında önemli bir yere koydu.

Fransa'da Filistin'e destek veren bazı LFI milletvekilleri, "terör propagandası" yaptığı gerekçesiyle ifadeye çağrılmıştı.

LFI, AP seçimleri için Filistin asıllı Rima Hassan'ı 7. sıradan aday göstermiş, LFI kendisine yöneltilen tüm eleştirilere rağmen AP'nin ilk Filistinli üyesinin seçilmesine önayak olmuştu.

AA

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