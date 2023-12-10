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Fransa'dan Gazze'ye destek sürüyor: "İsrail katil, Macron suç ortağı"

10 Aralık 2023, Pazar 13:26
Fransa'nın başkenti Paris'te yoğun yağmura aldırış etmeden sokağa inen halk, Gazze'de ateşkes sağlanmasını istedi.

Paris'te kötü hava koşullarına ve şiddetli yağışa rağmen Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan Filistin destekçisi Parisliler, Gazze'de bir an önce ateşkes sağlanması talebiyle Millet Meydanı'na kadar yürüdü.

Ellerinde Filistin bayrakları ve şemsiyelerle yürüyen göstericiler, "İsrail katil, Macron suç ortağı", "Yaşasın Filistin halkının mücadelesi" sloganları attı.

Göstericiler, İsrail'e destek verdiği gerekçesiyle uluslararası bir market zincirinin şubesini önünden geçtikleri sırada yuhaladı.

Güzergah üzerindeki aynı zincire ait bir başka şubenin çalışanları ise göstericilerin geçtiği sırada market kapısının önünde nöbet tuttu.

Bir fast food zincirinin şubesinin önünden geçen göstericiler, burada da söz konusu zinciri, Tel Aviv yönetimini desteklediğini öne sürerek sloganlarla protesto etti.

Bölgede bir an önce barışın sağlanmasını isteyen göstericiler, Fransa hükümetinin, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin tutumunu eleştirdi.

Eyleme beyaz önlükleriyle katılan sağlık personeli, Gazze'de meslektaşlarının hayatlarını kaybetmesine tepki gösterdi.

Ailelerin de katıldığı gösteride, küçük bir çocuğun "Çocuklar İçin Barış" yazılı döviz taşıması dikkati çekti.

Göstericiler ayrıca, İsrail ordusunun bombardımanları altında hayatını kaybeden Gazzelilerin resimlerinin olduğu afişler taşıdı.

Gösteri boyunca elinde, "boykot" yazılı dövizin yer aldığı alışveriş çantası taşıyan gösterici Salah Bendamar, Gazze'de olup bitenin bir "soykırım" olduğunu söyledi.

Bendamar, bu süreçte boykotun önemine işaret etti, "Boykot benim tek silahım" dedi.

Göstericilerden emekli Nadia Deba, "Bu Yıl Tek Bir Şey İstiyorum: Barış." yazılı pankart taşıyarak "Bugün bu pankartla gelmek istedim gösteriye. Çünkü benim çocuklarım mutlu yaşadı ve bütün çocuklar için de öyle olsun istiyorum." ifadelerini kullandı.

Deba, Gazzeli çocukları engelli bırakmanın insanlığa sığmadığını belirtti.

Parisliler, İsrail'in Gazze'de katlettiği sivilleri temsilen yere uzanarak eylem yaptı

Paris'te Filistin destekçileri Eyfel Kulesi'nin bulunduğu alana yakın İnsan Hakları Meydanı'nda bir araya geldi.

İsrail'in saldırıları ve bombaları altında hayatını kaybeden Gazzelileri anmak için onları temsilen beyaz tulum giyen göstericiler, meydanda yere uzanarak eylem yaptı.

Gazze'deki sivillerin ölümünde sorumlu olanları temsilen göstericiler kırmızı renge boyalı ellerini havaya kaldırırken diğer elleriyle de ağızlarını kapattı.

Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan ve boyunlarına Filistin kefiyesi takan göstericiler, "Özgür Filistin", "Gazze, Paris seninle" ve "Gazze, hepimiz seninleyiz" sloganları attı.

Eyleme katılanlar, metrelerce büyüklükteki bir Filistin bayrağını taşıyarak, Gazze'de ateşkes çağrısında bulundu.

Eylemin yapıldığı alana gelen polisler, gösteriye katılan bir kadını kimlik kontrolü için karakola götürdü.

AA

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