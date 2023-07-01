"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 TEMMUZ 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Fransa yanıyor!

01 Temmuz 2023, Cumartesi 14:27
Fransa'da 27 Haziran'da polisin açtığı ateş sonucu Nael M. isimli 17 yaşındaki genç sürücünün ölmesinden bu yana düzenlenen gösterilerde çatışmanın dozu artarken, protestoları bastırmak için devreye zırhlı araçlar girdi.

Polis kurşunuyla ölen gencin anısına düzenlenen gösteriler başta Paris, Marsilya, Lyon olmak üzere ülke genelinde birçok kente sıçradı.

Araçların ateşe verildiği, okulların, polis karakollarının ve kamu binalarının kundaklandığı gösterilerde polisle protestocular arasında sert çatışmalar yaşanıyor. Protestoların yayılmasıyla sahadaki kolluk kuvvetleri yetersiz kaldı.

Olayları kontrol altına almak için hükümet zırhlı araçları ve takviye kuvvetleri sahaya sürerken, polis olayların başladığı ilk günden bu yana en az 2 bin 122 protestocuyu gözaltına aldı.

 

Yetkililer, gözaltına alınanların büyük çoğunluğunun reşit olmayan çocuklardan oluştuğunu açıkladı.

Öte yandan, Paris ve çevresinde toplu taşıma kısmi olarak askıya alınırken, patlak veren sokak olayları nedeniyle valiliklere ülke genelinde saat 21.00'den sonra otobüs ve tramvay seferlerini iptal etme talimatı verildi.

Fransa'da sokağa çıkma yasağının uygulandığı kent sayısı ise 10'u buldu.

Sokaklardaki protestolara ilişkin ülkede düzenin sağlanması için OHAL dahil tüm ihtimallerin masada olduğu yetkililerce dile getirilirken, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani, polis kurşunuyla genç sürücünün öldürülmesi nedeniyle endişe duyduklarını söyledi. Shamdasani, "Fransa'nın, kolluk kuvvetlerindeki derin ırkçılık ve ayrımcılık sorunlarını ciddi şekilde ele almasının zamanıdır." ifadesini kullandı.

BM, Fransa'da polis kurşunuyla öldürülen genç için düzenlenen protestolara ilişkin ise "Orantısız güç kullanımına ilişkin tüm iddialar hızla soruşturulmalıdır." mesajını verdi.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, BM'nin Fransız kolluk kuvvetlerindeki ırkçılık ve ayrımcılığa ilişkin açıklamasını "asılsız suçlama" olarak niteledi ancak ülkede aşırı sağ siyasetçiler hükümete OHAL çağrısı yaptı ve aksi durumda "iç savaş" çıkacağını savundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkede çıkan olayların ardından tüm ebeveynleri sorumlu olmaya ve çocuklarını evde tutmaya çağırdı.

Olaylar bir kentten diğerine sıçrıyor

Nanterre kentinde bir otobüs ve çok sayıda araç kundaklama sonucu kül olurken, Fransa'nın kuzeyinden itfaiyeciler Paris banliyölerindeki kundaklama olaylarına müdahale için bölgeye yardıma geldi.

Marsilya'da bir kuyumcu soyuldu, birçok süpermarket zinciri ateşe verildi.

Protestocuların burada bir kasayı motosikletle çaldığı anlar kameralara yansıdı.

Bazı protestocular da yangın söndürmeye gelen itfaiyecilere barikat kurarak engel oldu.

Bazı göstericilerin de Paris'te koleksiyon parçası lüks bir aracı hedef alması görüntülere yansıdı.

Gerçek silahlarla sokak kamerasını hedef aldı

Lyon'un Meyzieu bölgesinde bir kişi eline aldığı silahla sokaktaki güvenlik kamerasına ateş açtı.

Protestocular kentteki postaneye patlayıcıyla saldırdı.

Rennes kentinde ise meydana konuşlanan bir zırhlıya protestocular havai fişeklerle saldırdı.

Clamart'ta da polis karakolu havai fişeklerle hedef alınırken Persan'da da belediye binasına saldırıldı. Bina, protestocular tarafından ateşe verildi.

Fransız basınının İçişleri Bakanlığına dayandırdığı verilere göre, gece çıkan olaylarda 1350 araç ateşe verildi ve 234 bina kundaklandı veya zarar gördü.

Kamusal alanda 2 bin 560 noktada kundaklama yapılırken, en az 30 polis karakolu ve 11 jandarma karakolu saldırıya uğradı.

Gösterilerde 1300'den fazla kişi gözaltına alındı

Protestoların dördüncü gecesinde 1300'ü aşkın kişi gözaltına alındı, 79 polis ve jandarma yaralandı.

Bu hafta Nael M. isimli genç sürücünün polisin ateş açması sonucu öldürülmesinin ardından gece birçok kentte protestolar düzenlendi.

Ulusal basının İçişleri Bakanlığının verilerine dayandırdığı habere göre, gece düzenlenen gösterilerde 1311 kişi gözaltına alındı, 79 polis ve jandarma yaralandı.

AA

Okunma Sayısı: 312
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kur'an'a yönelik insanlık dışı büyük saygısızlığa bir tepki de Avrupa Birliği'nden

    Kabe'ye veda...

    92500 vatandaşımız Hacı oldu, 25 vatandaşımız Hac mevsimi boyunca vefat etti

    54 bin 348 metrekare gürültü bariyeri daha yapılacak

    Dönüş başladı

    Osmaniye'deki yangın kontrol altına alındı

    Suudi Arabistan: Hac mevsimi sağlık açısından başarıyla sonuçlandı

    Fransa yanıyor!

    Apple'ın piyasa değeri yeniden 3 trilyon doların üzerinde

    Türkiye'den Fransa'ya seyahat uyarısı

    Fransa'daki olayların yeni merkez üssü Marsilya ve Lyon oldu - Polis takviye kuvvet istedi

    Fransa'daki olaylar Belçika'ya da sıçradı: Gözaltılar var!

    AB göç konusunda anlaşamadı

    Fransa'daki olaylarla ilgili Macron'dan açıklama

    Bursa'daki et skandalıyla ilgili 1700'e yakın mağdur var - "Kokusu insanın midesini bulandırıyordu''

    Düzce'de zincirleme kaza: 13 kişi yaralandı

    İzmir'deki yangın kontrol altına alındı

    Bayram, Kurban, “Fidan”lık

    Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki 'barış anlaşması'nda son durum?

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Vesayetten kurtulmak için
    Ali FERŞADOĞLU

    İyi halt ediyorsun; “bîâr adam!”
    Sebahattin YAŞAR

    Uhuvvet Risalesi, muhabbet risalesidir (Hac notları)
    Ali HAKKOYMAZ

    Bayram: İnsanlık Ülkesi
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Kütahya'da bir uhuvvet buluşması
    Genel

    54 bin 348 metrekare gürültü bariyeri daha yapılacak
    Genel

    Kabe'ye veda...
    Genel

    Fransa yanıyor!
    Genel

    92500 vatandaşımız Hacı oldu, 25 vatandaşımız Hac mevsimi boyunca vefat etti
    Genel

    Dönüş başladı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.