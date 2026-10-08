Maltepe’de kaçak kat faciası: 1 ölü, 3 kişi enkaz altında

İstanbul Maltepe’de 1987 yılında inşa edilen 7 katlı binanın ilk üç katı çöktü. Bir kişi can verirken 10 kişi sağ kurtarıldı, 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Binanın üst iki katının kaçak olduğu açıklandı.

İstanbul’un Maltepe ilçesinde 39 yıllık binanın ilk üç katının çökmesi faciaya yol açtı. Cevizli Mahallesi Doğu Sokak’ta sabah saatlerinde meydana gelen olayda bir kişi can verdi, üçü çocuk 10 kişi sağ olarak kurtarıldı. Enkaz altında kalan 3 kişiye ulaşmak için arama kurtarma çalışmaları devam ederken, binanın çökmeden ayakta kalan dört katının yana yatması sebebiyle bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, binanın iskân izni alındıktan sonra üstüne iki kaçak kat çıkıldığının tespit edildiğini açıkladı. İstanbul Valisi Davut Gül ise binada kayıtlı 33 kişi bulunduğunu, çökmenin dört daireyi etkilediğini belirtti. Olayla ilgili adlî ve idarî soruşturma başlatıldı.

BİNANIN ÜST İKİ KATI KAÇAK ÇIKTI

Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, belediye arşivlerinde yapılan incelemeler sonucunda binanın üstteki iki katının kaçak olduğunun belirlendiğini açıkladı. Binanın 1980’li yıllarda inşa edildiğini belirten Köymen, iskân izni verildikten sonra yapıya iki kat daha eklendiğini söyledi.

Köymen, “Belediyedeki bütün arşivi açtırdık, yapının riskli olup olmadığını kontrol ettik. 80'li yıllarda yapılmış bir bina. Arşivdeki bilgilere göre, iskân verildikten sonra binanın üst iki katı kaçak” ifadelerini kullandı. Binaya ilişkin daha önce belediyeye herhangi bir ihbar ulaşmadığını belirten Köymen, yapının geçmişine ilişkin kayıtların incelendiğini aktardı.

Binanın 1987 yılında inşa edildiği bilgisi, İstanbul Valisi Davut Gül tarafından da doğrulandı. Zemin katında dükkân bulunan ve üzerinde altı kat yükselen binanın çökme sebebi henüz kesinlik kazanmazken, kaçak katların yapının taşıyıcı sistemine etkisinin soruşturma kapsamında değerlendirilmesi bekleniyor.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ ARANIYOR

Cevizli Mahallesi Doğu Sokak’ta bulunan binanın ilk üç katı, 8 Ekim Perşembe günü saat 05.40 sıralarında henüz belirlenemeyen bir sebeple çöktü. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, UMKE, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binanın ayakta kalan dört katının yana yatması ve tamamen çökme ihtimali sebebiyle arama kurtarma çalışmaları kontrollü şekilde yürütüldü.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan son açıklamada, arama kurtarma çalışmalarında 10 kişinin sağ olarak kurtarıldığı, bir kişinin ise can verdiği bildirildi. Hayatını kaybeden kişinin cansız bedeninin enkazdan çıkarıldığı belirtilirken, enkaz altında bulunan 3 kişiye ulaşmak için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Sağ kurtarılanlar arasında üç çocuğun da bulunduğu öğrenildi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yaptığı ilk açıklamada, enkazdan yaralı çıkarılan 5 kişinin hastanelerde tedavi altına alındığını bildirdi. İstanbul Valisi Gül ise hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı.

Binanın çökme anı çevredeki güvenlik kameralarına yansırken, ayakta kalan bölümlerde mahsur kalan vatandaşların tahliyesi gerçekleştirildi. Muhtemel yeni bir çökme tehlikesine karşı çevredeki riskli binalar da boşaltıldı.

33 KİŞİNİN YAŞADIĞI BİNADA 4 DAİRE ZARAR GÖRDÜ

Olay yerine gelerek arama kurtarma çalışmalarını takip eden İstanbul Valisi Davut Gül, binanın 1987 yılında yapıldığını, zemin katında dükkân ve üst katlarında toplam 12 daire bulunduğunu açıkladı. Nüfus kayıt sistemine göre binada 33 kişinin yaşadığını belirten Gül, çökme sonucunda dört dairenin zarar gördüğünü ve bu dairelerde 14 kişinin kayıtlı olduğunu söyledi.

Gül, enkaz altında bulunabilecek kişi sayısının nüfus kayıtları üzerinden değerlendirildiğini, binada misafirlerin bulunması veya kayıtlı kişilerin olay sırasında evde olmaması sebebiyle bu sayının değişebileceğini ifade etti.

Arama kurtarma ekiplerinin büyük bir risk altında çalıştığını vurgulayan Gül, “Bina riskli, çökme ihtimali var. Kontrollü bir şekilde kurtarma yapıyorlar. Çok rahat bir ortam yok. Ama olabildiğince fedakârca arkadaşlarımız çalışıyorlar, sabırla bekleyeceğiz” dedi.

Enkaz altında bulunan 6 yaşındaki bir çocukla göz teması sağlandığını aktaran Gül, ekiplerin doğrudan ulaşamadıkları bölümlere farklı noktalardan girmeye çalıştıklarını belirtti. AFAD koordinasyonunda Kızılay, belediyeler, sağlık ve güvenlik birimlerinin görev yaptığını söyleyen Gül, önceliklerinin enkaz altındaki kişilere ulaşmak, yaralıların tedavisini sağlamak ve tahliye edilen vatandaşların barınma ihtiyaçlarını karşılamak olduğunu ifade etti.

Binaya ilişkin geçmişte herhangi bir ihbar kaydının bulunmadığını belirten Gül, yapının nasıl inşa edildiği, ruhsatlandırıldığı ve mevzuata uygunluğu konularının adlî ve idarî incelemeler sonucunda açıklığa kavuşturulacağını söyledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI, İKİ MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Maltepe’de meydana gelen bina çökmesine ilişkin soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, olayın bütün yönleriyle araştırılması amacıyla bir başsavcıvekili ve iki cumhuriyet savcısının görevlendirildiği bildirildi. İçişleri Bakanlığı da çökmenin sebeplerinin ve varsa ihmallerin belirlenmesi amacıyla iki mülkiye müfettişi görevlendirdi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, arama kurtarma çalışmalarının ilgili kurumların koordinasyonunda sürdürüldüğünü belirterek, önceliklerinin enkaz altında kalan bütün vatandaşlara ulaşmak olduğunu ifade etti. Çiftçi, olayın bütün yönleriyle aydınlatılması için görevlendirilen müfettişlerin çalışmalarına başladığını açıkladı.

Olay yerinde incelemelerde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan ise yaşanan facianın ardından kentsel dönüşümün önemine dikkat çekti. Riskli yapılarda vatandaşların can güvenliğinin öncelikli olması gerektiğini belirten Aslan, “Riskli binalarda metrekare hesapları yapmak yerine vatandaşlarımızın can güvenliğini önceliğe almalıyız” dedi.

İBB'nin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile uyum içerisinde çalıştığını belirten Aslan, Bakan Murat Kurum'un yürüttüğü “Yarısı Bizden” kampanyası kapsamında önemli dönüşüm çalışmalarının gerçekleştirildiğini söyledi. Çatı katlarının bağımsız birim olarak değerlendirilmesine yönelik düzenlemenin İBB Meclisinden oy birliğiyle geçirildiğini hatırlatan Aslan, bu adımın kentsel dönüşümün önündeki engellerin kaldırılmasına katkı sağladığını ifade etti.

Aslan, gerekirse mevcut kararların yeniden değerlendirilmesi için Valilik ve ilgili kamu kurumlarıyla birlikte çalışmaya hazır olduklarını belirterek, vatandaşlara riskli binaların dönüşümü konusunda harekete geçme çağrısında bulundu. “İstanbul'un güvenliği Türkiye için bir beka meselesidir” diyen Aslan, devlet kurumlarının ve vatandaşların ortak hareket etmesi gerektiğini vurguladı.