09 Ekim 2026, Cuma
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
İşte bütün bu peygamberlerin getirdikleri din, tek bir dindir ki, o da sizin dininiz olan İslâmdır. Ben de sizin Rabbinizim; o halde yalnız Bana kulluk edin.
Enbiyâ Suresi: 92
HADİS:
Hafsa’dan (r.anha) rivayetle: “Hz. Peygamber uyumak üzere uzandığında sağ elini yanağının altına koyar, sonra, ‘Allah’ım, kullarını dirilteceğin Kıyamet Gününde beni azabından koru’ diye dua eder ve bunu üç defa tekrarlardı.”
Camiü’s-Sağir, No: 3097
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