Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

İşte bütün bu peygamberlerin getirdikleri din, tek bir dindir ki, o da sizin dininiz olan İslâmdır. Ben de sizin Rabbinizim; o halde yalnız Bana kulluk edin.

Enbiyâ Suresi: 92

HADİS:

Hafsa’dan (r.anha) rivayetle: “Hz. Peygamber uyumak üzere uzandığında sağ elini yanağının altına koyar, sonra, ‘Allah’ım, kullarını dirilteceğin Kıyamet Gününde beni azabından koru’ diye dua eder ve bunu üç defa tekrarlardı.”

Camiü’s-Sağir, No: 3097