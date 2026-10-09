İstihdam rakamları işsizliği gizleyemiyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR aracılığıyla yılın ilk 9 ayında yaklaşık 1,1 milyon kişinin işe yerleştirildiğini açıkladı.

Bu dönemde 2,5 milyondan fazla bireysel görüşme gerçekleştirildiğini ve 1,8 milyonu aşkın açık iş talebinin tespit edildiğini belirten Işıkhan, yaklaşık 1,9 milyon kişiye danışmanlık hizmeti verildiğini bildirdi.İŞKUR’un açıkladığı istihdam rakamlarına rağmen Türkiye’de milyonlarca kişi işsizlik ve eksik istihdamla mücadele ediyor. TÜİK verilerine göre dar tanımlı işsiz sayısı 2 milyon 740 bin olurken, DİSK-AR’ın geniş tanımlı işsizlik hesabında bu sayı 12,6 milyona ulaştı. Haber Merkezi Haber Merkezi

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