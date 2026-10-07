Diplomasiye dönme çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD ile İran’a çatışmayı sona erdirme ve diplomasiye dönme çağrısında bulundu.

Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan’a resmi ziyarette bulunan Guterres, başkent İslamabad’da Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile bir araya geldi. Ortak basın toplantısında konuşan Guterres, Pakistan’ın uluslararası barış ve güvenlikle ilgili konulardaki çabalarının İslamabad Mutabakatı’nın imzalanmasına ve sonraki müzakerelere ilişkin çerçevenin oluşturulmasına katkıda bulunduğuna dikkati çekerek, arabuluculuk çabalarına katkısı sebebiyle Pakistan’ın liderliğini takdir ettiğini söyledi. Guterres, ABD ile İran arasındaki çatışmanın sona erdirilmesi çağrısı yaparak, “Tüm taraflara açık ve net bir mesaj vermek istiyorum. Çatışmayı sona erdirin, diplomasiye dönün ve uluslararası hukuk doğrultusunda seyrüsefer haklarını yeniden tesis edin” ifadesini kullandı. AA

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