İstanbul'da bir ortaokuldaki bıçaklı saldırıdan acı haber!

Başakşehir'de bir ortaokulda meydana gelen bıçaklı saldırıda 1 öğrenci öldü, yaralanan 7 öğrenci hastanede tedavi altına alındı.

Küçükçekmece'de bir lisede okuyan 2011 doğumlu F.M, ikamet ettiği Kayabaşı Mahallesi'nde bulunan Kayaşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'na gelerek yanında getirdiği bıçakla okul bahçesindeki öğrencilere saldırdı.

Saldırıda 8 öğrenci yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Okul güvenliği tarafından yakalanarak polis ekiplerine teslim edilen saldırgan F.M. ile saldırganın annesi M.M. ve babası Ş.M. gözaltına alındı.

Yaralanan öğrenci hastanede öldü

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırıda yaralanan öğrencininin öldüğünü belirterek, "Ağır yaralı bir öğrencimiz vardı. O öğrencimizi kaybettik. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Ailesine başsağlığı diliyorum." dedi.

İçişleri Bakanlığının açıklamasında da "Tedavi altına alınan öğrencilerimizden Eslem Sare Bulut, yapılan tüm müdahalelere rağmen vefat etmiştir. Yaralanan diğer 7 öğrencimizin tedavileri devam etmektedir. Olayın ardından güvenlik güçlerimizce derhal çalışma başlatılmış, olayı gerçekleştirdiği belirlenen öğrenci kısa sürede yakalanmış ve hakkında gerekli adli işlemlere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Hadisenin tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla Bakanlık tarafından 1 mülkiye başmüfettişi ile 1 polis başmüfettişi görevlendirildiği, olayın öncesi ve meydana geliş sürecine ilişkin bütün hususların hassasiyetle değerlendirildiği aktarıldı.

Ayrıca Bakanlığın Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde benzer hadiselerin tekrar yaşanmaması amacıyla okullarda ve okul çevrelerinde uygulanan güvenlik tedbirlerini gözden geçirdiği, ihtiyaç duyulan ilave önlemlere yönelik çalışmaların sürdüğü vurgulandı.

Açıklamada, ölen Bulut'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, eğitim camiasına ve millete başsağlığı, tedavileri devam eden öğrencilere şifa dileğinde bulunuldu.

Saldırıda ölen Eslem Sare Bulut'un cenazesi otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesi tarafından teslim alındı.

Bulut'un cenazesi defnedilmek üzere Bartın'a götürülüyor.

“Adli süreç devam edecek”

İstanbul Valisi Davut Gül ve İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, olayın ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi gören öğrencileri ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Gül, herkese "geçmiş olsun" dileğinde bulunarak, tedavisi süren yaralılara Allah'tan şifa diledi.

Vali Gül, saldırı hakkında bilgi vererek, "Bıçaklamayı, saldırıyı yapan, aynı mahallede oturan, okula çok yakın bir yerde ikamet eden yine bir öğrencimiz. Kendisi başka okulda eğitimine devam ediyor, kız öğrenci. Okul kıyafetiyle içeriye giriyor ve çocukları hedef gözetmeden bıçaklıyor. Adli bir olay var, başsavcımız, müdürlerimiz burada. Adli süreç, bundan sonraki süreçte devam edecek." ifadelerini kullandı.

MEB: Okulda eğitime ara verildi

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada da bıçaklama olayını gerçekleştirdiği belirlenen 10. sınıf öğrencisinin yakalandığı bilgisi verildi.

Açıklamada, "Eğitim camiamızı derinden üzen olayın akabinde Bakanlık birimlerimiz, emniyet güçleri ve sağlık görevlileri başta olmak üzere devletimizin ilgili tüm kurumları gerekli önlemleri almış, konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Sürecin Bakanlıkça hassasiyetle takip edildiği ve gerekli tüm çalışmaların ilgili birimlerce koordineli şekilde yürütüldüğü vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olayın hemen ardından bir bakan yardımcımız başkanlığında ilgili birim amirlerimizden oluşan Bakanlık heyetimiz, çalışmaları koordine etmek üzere İstanbul'a gitmişlerdir. Ayrıca olayı tüm yönleriyle incelemek üzere iki eğitim müfettişi de görevlendirilmiştir. Menfur olaydan etkilenen öğrenci, öğretmen ve velilerimiz için psikososyal destek ekiplerimiz, rehabilitasyon çalışmalarına başlamıştır. Adı geçen okulumuzda eğitim öğretim faaliyetlerine bugün ve yarın ara verilmiştir. Yaşanan menfur hadisede yaralanarak hastanelere sevk edilen ve tedavileri süren öğrencilerimize acil şifalar diliyor, yakınlarına ve maarif ailemize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Yayın yasağı getirildi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan (RTÜK) yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 06.10.2026 tarihli ve 2026/9304 D. İş sayılı kararı uyarınca, Başakşehir'deki Kayaşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana gelen bıçaklı saldırı olayına ilişkin yayın yasağı getirilmiştir. Karar, olayın aydınlatılması sürecinin sekteye uğramaması, şüphelilerin yakalanması ve kamu düzeninin korunması amacıyla alınmıştır. ​Karar gereğince soruşturma tamamlanıncaya kadar olayla ilgili yazılı, işitsel, görsel basında, internet medyasında ve sosyal medyada her türlü haber, röportaj ve eleştiri yayını yapılması 5187 sayılı Basın Kanunu uyarınca yasaklanmıştır."

Soruşturma başlatıldı

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, olaya ilişkin derhal soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve soruşturma sürecinin sekteye uğramaması amacıyla harekete geçildiği aktarılan açıklamada, "Bu kapsamda, Küçükçekmece 4. Sulh Ceza Hakimliğinin bugün ve 2026/7543 D. İş sayılı kararı ile soruşturma tamamlanıncaya kadar olaya ilişkin yazılı, işitsel, görsel basında, internet medyasında ve sosyal medyada her türlü haber, röportaj ve eleştiri yayını yapılmasına yayın yasağı getirilmiştir. Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için adli soruşturma titizlikle ve çok yönlü olarak yürütülmektedir." ifadeleri kullanıldı.