Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر قرآنڭ بو زمانه تام موافق بر تفسيرى اولانرسالهِٔ نُور كفرِ مطلقى قيرديغى ايچون آنارشيستلگه و تخريباتجى جريانلره قارشى سدّ چكديگى... Nurdan Katreler Kur’ân’ın bu zamana tam muvafık bir tefsiri olan Risale-i Nur küfr-ü mutlakı kırdığı için anarşistliğe ve tahribatçı cereyanlara karşı set çektiği... Bediüzzaman, Emirdağ Lâhikası, YAN-2025, s. 573

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