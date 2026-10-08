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8 EKİM 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

Kitap fuarları büyük bir fırsat

08 Ekim 2026, Perşembe 13:33
Yeni Asya yazarlarından Prof. Dr. Ahmet Battal, Eğitimci Sebahattin Yaşar ve Eğitimci Yasemin Yaşar Antalya Kitap Fuarı’nda okuyucularıyla buluşup, kitaplarını imzaladılar.

YENİ ASYA - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl 16’ncısı düzenlenen Antalya Kitap Fuarı 2-11 Ekim tarihleri arasında Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşiyor.

250 yayınevi ve 300’ü aşkın ulusal ve uluslararası yazar ve binlerce kitap ve okuyucu arasında Yeni Asya Neşriyat, yazarları ve kitaplarıyla birlikte Antalya Kitap Fuarı’ında yer aldı.

Geçtiğimiz Cumartesi günü Yeni Asya yazarlarından Prof. Dr. Ahmet Battal, Eğitimci Sebahattin Yaşar ve Eğitimci Yasemin Yaşar da okuyucularıyla buluşup, kitaplarını imzaladılar.

“Yeni Asya’nın âlem-i İslâm’da özel bir yeri var”

Aile ve gençlik üzerinde çalışmaları bulunan Sebahattin Yaşar ve eşi Yasemin Yaşar, fuarla ilgili düşüncelerini paylaştı: “Burada gençleri kitaplarla daha bir ilgili bulduk. Fuar ortamında Risale-i Nur Külliyatına yoğun bir ilgi vardı. Yeni Asya’nın bir misyon olarak kitap fuarlarında yer alması çok önemli. Gençlerden pek çoğu Bediüzzaman ve Risale-i Nur eserlerini ilk kez duyuyorlardı. Bu açıdan özellikle “Gençlik Rehberi” isimli eseri gençlerin dikkatini çekiyordu. Pek çok okur Yeni Asya’yı internetten takip ettiğini, Yeni Asya’nın apayrı bir tarihsel misyonu olduğunu ve Türkiye ve âlem-i İslam noktasında yerinin özel olduğunu ifade etti. Bir de Yeni Asya gönüllülerinin bey ve hanımlar olarak kitap fuarında şevkle, ilgi ile çalışmaları ayrıca tebrike şayandı. Her bir Yeni Asya okurunu tebrikler ediyorum.” dedi.

“Risale-i Nur’a ilgi dikkat çekiciydi”

Fuarda hanım okuyucularıyla tanışan ve kitabını imzalayan Eğitimci Yasemin Yaşar da, “Fuarda okuyucuların Rusça Risale-i Nur var mı diye sormaları dikkatimi çekti.

Özbek kökenli okurların Risale-i Nurlara ilgisi dikkat çekici idi. Fuar ortamında aslında dikkatimi çeken önemli bir şey de, insan manzaraları idi. Pek çok ailenin çocuklarıyla birlikte fuarda kitap arama telaşında olması beni mutlu etti. Ayrıca Antalya hanım Yeni Asya okuyucularının bütün himmet ve gayretlerini kitaba vermiş olmaları ve fuarı çok yönlü gündemlerine almaları oldukça isabetli bir karardı. Pek çok hanım ve kız talebelere Risale-i Nurlar tanıtıldı ve ilgililere de Nur sohbetlerinin adresleri verildi” dedi. Antalya Yeni Asya temsilciliği de bu tür fuarlara katılımın oldukça önemli olduğunu, Risale-i Nur eserlerinin orada tanıtılmasını kendilerinin de önemsediğini ifade ettiler.

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