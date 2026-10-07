Alın teriyle kazanmalıyız

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasa dışı bahis, şans oyunları ve kumarla mücadeleye yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla üniversite öğrencilerine yönelik panel düzenlendi.

Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesinde düzenlenen “Sanal Ortamda Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Paneli”nde konuşan Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Deniz, Deniz, hiç kimsenin maddî imkanlarını bir başkasına altın tepside sunmayacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

“Kolay para yok. Hem dinimiz hem inancımız hem de örflerimiz gereği çalışıp kazanacağız. Alın teri dökeceğiz. Göreceksiniz, alın teri döktükten sonra da her şeye sahip oluyoruz. Tabiî belki çok mükemmel yaşamıyoruz. Çok lüks içinde değiliz ama kimseye de muhtaç değiliz. Başınıza bir sıkıntı geldiği zaman bizim kapımız her zaman açık. Sizlerden umutluyuz. Gelecekte sizlerden çok daha büyük başarılar bekliyoruz.”