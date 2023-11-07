G7 Dışişleri Bakanları toplantısının önceliği Gazze Şeridi'ndeki insani durum olacak

Japonya Dışişleri Bakanı Kamikawa Yoko, G7 Dışişleri Bakanları toplantısında, Gazze Şeridi'nde insani durumun iyileştirilmesi konusunun "en önemli öncelik" olacağını söyledi.

G7 2023 Dönem Başkanı Japonya'nın ev sahipliğinde, grup ülkelerinin dışişleri bakanları, 7-8 Kasım'da başkent Tokyo'da bir araya gelecek. Japonya Dışişleri Bakanı Kamikawa Yoko'nun başkanlığındaki toplantıya ABD, Kanada, Almanya, İtalya, İngiltere ve Fransa'nın dışişleri bakanlarının katılması bekleniyor. Mevkidaşlarını Tokyo'da ağırlamaya hazırlanan Bakan Kamikawa, gazetecilere yaptığı açıklamada, G7 Dışişleri Bakanları toplantısının gündemleri arasında Gazze Şeridi'ndeki insani durum, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Hint-Pasifik bölgesindeki gelişmelerin yer aldığını söyledi. Gazze Şeridi'nde durumun sürekli değiştiğini, tansiyonun yükseldiğini dile getiren Kamikawa, G7 toplantısında mevkidaşlarıyla, Orta Doğu'daki durumu derinlemesine ele almayı planladığını kaydetti. İsrail'in Gazze'de yoğunlaştırdığı saldırılara yönelik soruya Kamikawa, Japonya olarak, "İsrail ordusunun saldırıları hakkında hukuki değerlendirme yapmaktan kaçındıklarını" belirterek, "Masum sivillere yönelik saldırıların uluslararası insancıl hukukun temel ilkelerini ihlal ettiğini ve haklı gösterilemeyeceğini düşünüyoruz." dedi. Ülkesinin, çatışmanın tüm taraflarına sürekli, uluslararası hukuk doğrultusunda hareket etmesi yönünde çağrıda bulunduğuna işaret eden Kamikawa, insani durumun iyileştirilmesini "en önemli öncelik" olarak niteledi. Toplantının sonuç bildirgesinden "olası bir ateşkes çağrısı" yapılması ihtimaline yönelik soruya ise Kamikawa, "Bakanlar arasında, sonuç bildirgesinde yer vermek üzere, birtakım düzenlemelere yönelik koordinasyon içindeyiz." diyerek konu hakkında yorum yapmak istemediğini belirtti. Ukrayna'ya destek mesajı Orta Doğu'daki çatışmaların artmasının, G7'nin Ukrayna'ya desteğini etkilemeyeceğini dile getiren Kamikawa, toplantıda, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile görüntülü görüşme planladıklarını kaydetti. Kamikawa, "Orta Doğu'daki durum yoğunlaşsa bile, Rusya'ya karşı katı yaptırımları sürdürme taahhüdümüz ve Ukrayna'ya güçlü desteğimiz hiçbir şekilde sarsılmamıştır." ifadesini kullandı. AA

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