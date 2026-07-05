Motorine büyük zam geliyor

Akaryakıt fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Brent petrol fiyatları, döviz kuru ve rafineri fiyatlarındaki değişimlerin etkisiyle motorin grubunda yeni zam beklentisi oluştu.

Akaryakıt piyaası uzmanı Cahit Saraçoğlu’nun aktardığı bilgiye göre motorinin litre fiyatına pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 31 kuruş zam yapılması bekleniyor. Zammın pompa fiyatlarına doğrudan yansıması halinde motorin fiyatları İstanbul, Ankara ve İzmir’de yeniden yukarı yönlü güncellenecek. Beklenen artışın litre başına 1,31 TL olması öngörülüyor. Zam sonrası motorin fiyatı İstanbul Avrupa Yakası’nda yaklaşık 65,92 TL’ye, İstanbul Anadolu Yakası’nda 65,74 TL’ye çıkacak. Haber Merkezi

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