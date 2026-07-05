Kredi riski 22 milyar doları aştı

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yayınladığı “Borç Üstlenimine Tabi Kredi Anlaşmaları” verileri, kamu-özel işbirliği projelerinde Hazine’nin üstlenim taahhüdünün büyüklüğünü ortaya koydu.

Haziran 2026 verilerine göre, yap-işlet-devret modeliyle hayata geçirilen projeler için imzalanan borç üstlenimine tabi kredi anlaşmalarının toplamı, ABD doları karşılığıyla 22 milyar 174 milyon 144 bin 464 dolar oldu.

Nefes’in haberine göre, borç üstlenimi, projeyi yürüten şirketin kredi yükümlülüklerini yerine getirememesi veya sözleşme şartlarına bağlı belirli durumların oluşması halinde, ilgili kredi borcunun kamu tarafından üstlenilmesini öngören mekanizma olarak öne çıkıyor. Bu sebeple söz konusu tutar doğrudan gerçekleşmiş bütçe harcaması değil, Hazine açısından potansiyel yükümlülük niteliği taşıyor.