Gazze'de acı bilanço - Rakamlarla İsrail'in Gazze soykırımı

İsrail’in Gazze’ye 471 gün sürdürdüğü saldırılarında 61 bin 709 Filistinli can verdi.

Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, Gazze şehrindeki Şifa Hastanesi avlusunda düzenlediği basın toplantısında 471 gün süren İsrail saldırılarına ilişkin bilgi verdi. Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı, “İsrail’in Gazze’de işlediği soykırım 61 bin 709’dan fazla kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. 47 bin 487 kişinin cenazesi hastanelere ulaştırıldı, 14 bin 222 kişinin cesedi enkaz altında kayboldu. Yaralıların sayısı 111 bin 588’e ulaştı” dedi. Maruf, “İsrail ordusu Gazze’de 214’ü soykırım sürecinde doğanlardan olmak üzere 17 bin 881 çocuğu öldürdü, 38 bin çocuğu yetim bıraktı” ifadesini kullandı.

1129 cami zarar gördü

Maruf, İsrail’in Gazze’de dini yapıları da hedef aldığına vurgu yaparak, 983’ü tamamen yıkılan 1129 caminin zarar gördüğünü, 1’i tamamen yıkılan 3 kilisenin hasar aldığını aktardı. İsrail ordusunun Gazze’de 19 mezarı yıkarak yüzlerce kişinin cesedini çaldığını söyleyen Maruf, İsrail saldırılarında Gazze’de 1062 kültür ve spor merkezinin zarar gördüğünü, bunlardan 488’inin tamamen yıkıldığını bildirdi.

2 milyon kişi yerinden edildi

İsrail saldırıları sebebiyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze’de 2 milyon kişinin yerinden edildiğini hatırlatan Maruf, bazı kişilerin en az 25 kez yerinden edildiği ve hiçbir hizmetin bulunmadığı şartlarda hayata tutunmaya çalıştığını kaydetti. Maruf, “İşgalci İsrail Filistinli ailelere karşı 9 bin 268 katliam gerçekleştirdi ve tüm fertleri ölen 2 bin 92 ailenin kaydı nüfustan silindi” dedi.

12 bin 800 öğrenci can verdi

Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Maruf, İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde 927’si tamamen yıkılan 1661 üniversite, okul ve eğitim merkezinin zarar gördüğünü aktardı. Maruf, eğitim için kullanılan 734 yapının kısmen zarar gördüğünü belirterek, İsrail saldırılarında 12 bin 800 öğrenci ile yaklaşık 800 eğitim çalışanının can verdiğini söyledi.

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Filistinli yazara sürgünde hürriyet

Hayatının 23 yılını İsrail hapishanelerinde geçiren 50 yaşındaki Filistinli yazar Raid eş-Şafii, Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının dördüncü turunda özgürlüğüne kavuştu. Esir takasının dördüncü turu kapsamında dün Gazze Şeridi’ndeki 3 sivil İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerinde tutulan 183 Filistinli esir serbest bırakılmıştı. Anlaşma kapsamında Mısır’ın başkenti Kahire’ye gönderilen Filistinli esirlerden biri olan Raid eş-Şafii özgürlüğüne ancak “sürgünde” kavuşabildi.

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Netanyahu ile Trump Ortadoğu haritasını yeniden çizecekmiş

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Trump ile görüşmek için Washington’a yapacağı ziyaret öncesi havaalanında açıklamalarda bulundu. Hamas ve Hizbullah’a karşı saldırılarıyla Orta Doğu’nun çehresini değiştirdiğini öne süren Netanyahu, bu kararlarla haritayı yeniden çizdiklerini savundu. Netanyahu, “Ancak Başkan Trump ile yakın çalışarak haritayı daha da iyi bir şekilde yeniden çizebileceğimize inanıyorum” ifadesini kullandı.

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İkinci tur ateşkes görüşmeleri Trump’a ayarlı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, müzakereler için heyet gönderme kararını ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmenin ardından vereceği öne sürüldü. İsrail’in Walla sitesinin “yetkili kaynaklara” dayandırdığı haberine göre, Netanyahu anlaşmanın ikinci aşama müzakereleri için Katar’a heyet göndermeyi salı günü ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşme gerçekleşene kadar askıya aldı.