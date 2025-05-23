"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 MAYIS 2025 CUMA - YIL: 56

Gazze'de enkaz altında kalanlara ekipman eksikliği sebebiyle ulaşılamıyor!

23 Mayıs 2025, Cuma 09:47
İsrail ordusunun gıda, insani yardım ve yakıt gibi temel ihtiyaçların girişini kısıtlamayı sürdürdüğü Gazze'de ekipman eksikliğinin enkaz altında kaybolan kişiler için yapılan arama kurtarma çalışmalarına engel olduğu açıklandı.

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesinde hedef alarak yıktığı" 4 katlı bir binanın enkazında yürütülen arama kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, sivil savunma ekiplerinin binanın enkazından 4 kişinin naaşını çıkardığı ve hayatta kalan 6 kişiyi de kurtardığı belirtildi.

İsrail ordusunun yerle bir ettiği binanın enkazında 50'den fazla kişinin hala kayıp olduğuna dikkati çekilen açıklamada, gerekli teknik imkanlarının bulunmaması nedeniyle kayıp kişilere ulaşmanın imkansız olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Enkaz altında kaybolanlara ulaşmak için lazım olan ağır ekipman eksikliği nedeniyle arama çalışmaları sona erdirildi." ifadesi kullanıldı.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden, 18 Mayıs'ta yapılan açıklamada, "yakıt, ağır ekipman ve yedek parça eksikliği nedeniyle" arama kurtarma hizmetlerinin "durabileceği" uyarısı yapılmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 53 bin 762 Filistinli şehit oldu, yaklaşık 123 bin kişi yaralandı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinin verilerine göre, İsrail ordusunun şiddetli saldırılarında Gazze'de 210 binden fazla konut yıkıldı ve Gazze Şeridi'nin yüzde 88'i yıkıma uğradı.

AA

Okunma Sayısı: 144
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD-California'daki uçak kazasında 2 kişi öldü

    Gazze'de enkaz altında kalanlara ekipman eksikliği sebebiyle ulaşılamıyor!

    İBB soruşturmasında 44 şüpheli daha yakalandı - KİPTAŞ ve İSTAÇ başkanları da gözaltına alındı

    Terörsüz Türkiye için adalet tesis edilsin

    'Suriye’de hiçbir şey bitmiş değil' - “Dönelim, ama nereye?”

    BM: Gazze’ye giren yardımlar dağıtılamadı - Hamas: İsrail, dünyayı yanıltıyor

    Tepkiler büyüyor - İsrail ordusu, 35 diplomata ateş açtı

    “Müslümanlar bu ülkeye aittir”

    Zeybekci’den itiraf

    İsviçre, Filistinliler için 24 milyon dolarlık yardım bütçesi ayırdı

    'Putin savaşı bitirmeye hazır değil'

    İran'da 252 bin yasa dışı kripto para madenciliği cihazına el konuldu

    Irkçılığa karşı: Türkler ve Kürtler -2

    'Gazze'deki savaşın sona ermesine yönelik gelişmeler olabilir'

    Avusturya: Gazze’deki durum dayanılmaz

    Papa Leo, Gazze’ye yardım çağrısı yaptı

    Erdoğan: Tekrar seçilme derdim yok

    İstanbul’da halk otobüsü krizi yaşandı

    Gazze'ye yardım girişleri "okyanusta damla" seviyesinde!

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Gündüzalp Risale-i Nur’la nasıl tanıştı?
    Faruk ÇAKIR

    Ekonomi bozuldu, sabır da kalmadı
    Şükrü BULUT

    Tek adam rejimi mi, komite diktatörlüğü mü?
    Genel

    Zeybekci’den itiraf
    M. Latif SALİHOĞLU

    Nur markasının özellikleri (5)
    Süleyman KÖSMENE

    Bediüzzaman’a göre mutlakiyet ve Cumhuriyet
    Risale-i Nur'dan

    Mevcudatın her biri, birer sanat mu’cizesi
    Cevher İLHAN

    “Suriye’de tefrika” şartı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.