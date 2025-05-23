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23 MAYIS 2025 CUMA - YIL: 56

'Suriye’de hiçbir şey bitmiş değil' - “Dönelim, ama nereye?”

23 Mayıs 2025, Cuma 02:15
Gazeteci-Yazar Murat Yetkin, “Suriye’de işler ters giderse, yeniden çatışmalar iç savaşa dönüşürse bu hükümetin ‘Terörsüz Türkiye’ projesini de olumsuz etkiler” diye yazdı.

Suriye ile ilgili olarak 19 Mayıs’tan itibaren 3 önemli gelişmenin yaşandığını ifade eden Yetkin, bu üç gelişmeyi şöyle sıraladı: “MİT Başkanı İbrahim Kalın, 19 Mayıs’ta Şam’da Suriye Geçici Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara ile görüştü; ABD’nin ardından AB de Suriye’ye yaptırımları kaldırma kararı aldı; ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Şara hükümetine gereken destek verilmezse Suriye’de birkaç hafta içinde “topyekûn iç savaş” çıkabileceği uyarısında bulundu.” “Suriye’de işler ters giderse, yeniden çatışmalar iç savaşa dönüşürse bu hükümetin ‘Terörsüz Türkiye’ projesini de olumsuz etkiler,” diyen Yetkin, Suriye’de iç savaş riskinin ABD tarafından dile getirilmesinin “PKK’nın silah bırakmakta ayak sürümesinin gerekçesini de anlaşılır kıldığını” savundu.

Yetkin’e göre “henüz hiçbir şey bitmiş değil, daha yeni başlıyor.”

Haber Merkezi

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“Dönelim, ama nereye?”

Suriye’de Esad’ın devrilip yeni hükümetin kurulmasının ardından gözler Türkiye’de yaşayan Suriyeli sığınmacılara çevrildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nisan ayında yaptığı açıklamada 8 Aralık’tan itibaren 200 bin Suriyeli’nin ülkelerine geri döndüğünü söyledi. Sığınmacıların okullar kapandıktan sonra dönüşünün hızlanacağı belirtilse de Sığınmacı Hakları Platformu Sözcüsü Taha Elgazi, Suriye’deki problemlere vurgu yaparak dönüşlerin daha uzun süreceğini söyledi.

Karar’a konuşan Elgazi, “Türkiye’deki yaşayan Suriyeli sığınmacı ailelerin yüzde 70’i Suriye’ye dönme kararında. Ama dönseler bile evleri şu an yok ortada. Özellikle Hama, Humus gibi, Deyrizor ve Halep’in doğu bölgesi yerle bir oldu. Elektrik yok, altyapı yok, yollar yok, okullar yok, hastane yok. Nereye dönecekler insanlar?” dedi.

Haber Merkezi

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