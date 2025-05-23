“Gezegeni kurtarmak” adına atılan adımlar, insanlığı gözetim altında tutan küreselprojelere mi dönüşüyor? İklim kanunlarının görünmeyen yüzü mercek altında.

Dizi: İklim kanunları: Küresel kontrol aracı mı? - 1

Dr. İ. Seyda Durgun

İklim değişikliği, günümüzün en acil küresel problemlerinden biri olarak kabul edilmekte ve uluslararası düzeyde kanunî düzenlemelerle mücadele edilmeye çalışılmaktadır. Paris Anlaşması gibi uluslararası çerçeveler ve ulusal iklim kanunları, sera gazı emisyonlarını azaltma, yenilenebilir enerjiye geçişi teşvik etme ve iklim değişikliğinin etkilerine uyum sağlama gibi temel hedeflere odaklanmaktadır.

Türkiye de bu küresel çabalara katılmış ve kendi iklim kanunu teklifini gündemine almıştır. Ancak, bu iyi niyetli ve çevresel amaçları barındıran düzenlemeler, bazı kesimler tarafından haklı olarak farklı bir perspektiften ele alınmakta ve küresel güçlerin veya belirli ideolojilerin (“Deccaliyet projeleri”) gizli amaçlarına hizmet eden kontrol mekanizmaları olarak yorumlanmaktadır.

Bu çalışma, iklim kanunlarının dünyadaki ve Türkiye’deki mevcut durumunu özetleyerek, kanunların genel kabul görmüş olumlu yönlerini ve karşılaştığı zorlukları ortaya koymaktadır. Ardından, “Her olayın iki yönü vardır” prensibinden hareketle, bu kanunların ve beraberindeki politikaların nasıl bir “komplo teorisi” bakış açısıyla, özellikle ekonomik kontrol, dijital gözetim, hayat tarzı kısıtlamaları ve ulusal egemenliğin aşınması gibi potansiyel olumsuzluklarla ve “Deccaliyet projeleri” kavramıyla ilişkilendirildiğini analiz etmektedir. Makale, iklim değişikliğiyle mücadelenin gerekliliğini teslim ederken, politika yapıcıların ve kamuoyunun, bu süreçlerin şeffaflığı, adaleti, ferdî hürriyetlerin korunması ve millî bağımsızlık üzerindeki potansiyel etkileri konusunda uyanık olması gerektiği sonucuna varmaktadır.

Yeşil yasalar mı, gizli ajandalar mı?

Sanayi Devrimi’nden bu yana artan sera gazı emisyonlarının yol açtığı iklim değişikliği, gezegenimiz için hayatî bir tehdit olarak değerlendirilmektedir. Küresel sıcaklık artışı, aşırı hava olayları, deniz seviyesinde yükselme ve biyoçeşitlilik kaybı gibi sonuçlar, dünya genelinde devletleri ve uluslararası kuruluşları harekete geçirmiştir. Bu mücadelede en önemli araçlardan biri, ülkelerin sera gazı emisyonlarını azaltma, yenilenebilir enerji kullanımını arttırma ve iklim değişikliğinin etkilerine uyum sağlama konularında yasal bağlayıcılık getiren iklim kanunları ve politikalarıdır. Paris Anlaşması gibi uluslararası çerçeveler, ülkeleri ortak hedefler belirlemeye ve ulusal katkılarını (NDC) beyan etmeye teşvik etmiştir.

Türkiye de Paris Anlaşması’nı onaylayarak ve 2053 yılı için net sıfır emisyon hedefi belirleyerek bu küresel sürecin bir parçası olmuştur. Ülkemizin ilk İklim Kanunu teklifinin Meclis gündemine gelmesi, bu alanda yasal bir çerçeve oluşturma niyetini ortaya koymaktadır. Kanun teklifinin, yeşil büyüme, net sıfır hedefi, emisyon azaltımı, uyum faaliyetleri, karbon fiyatlandırması mekanizmaları ve kurumsal yetkilendirme gibi alanları kapsaması öngörülmektedir.

Ancak, “Her olayın iki yönü vardır” prensibinden hareketle, iklim kanunları ve uygulamaları sadece çevresel kurtuluşun bir yolu olarak değil, aynı zamanda potansiyel olarak gizli ajandaların veya küresel tahakküm projelerinin bir aracı olarak da tartışılmaktadır.

Deccaliyet projeleri ve küresel kontrol şüphesi

Özellikle belirli komplo teorisi çevrelerinde, iklim değişikliği krizinin abartıldığı veya sun’î olarak gündeme getirildiği ve bu kriz bahane edilerek, küresel güçlerin ekonomik, sosyal ve ferdî hayatlar üzerinde tam bir kontrol kurmayı hedeflediği iddia edilmektedir. Bu çerçevede, “Deccaliyet projeleri” olarak nitelendirilen bir düşünce, iklim politikalarını küresel çapta bir aldatma ve köleleştirme sisteminin parçası olarak sunmaktadır.

Bu araştırma, iklim kanunlarının hem olumlu hedeflerini ve uygulamalarını hem de bu yasal düzenlemelerin arkasına saklandığı iddia edilen “küresel güçler”in potansiyel olumsuz ajandalarını ve bunları “Deccaliyet projeleri” ile ilişkilendiren komplo teorisi yorumlarını analiz etmeyi amaçlamaktadır.

“Deccaliyet projeleri” terimi, genellikle küresel ölçekte uygulanan ve bireysel özgürlükleri kısıtladığı düşünülen projeleri tanımlamak için kullanılmaktadır. İklim kanunları, bu bakış açısına göre, kişilerin hayat tarzlarını ve tüketim alışkanlıklarını kontrol altına almayı amaçlayan araçlar olarak görülmektedir. Örneğin, karbon ayak izi takip sistemleri ve dijital kimlik uygulamaları, bireylerin sürekli izlenmesine ve davranışlarının yönlendirilmesine yol açabilir.

Dünyada ve Türkiye’de İklim Kanunu Uygulamaları

İklim değişikliğiyle mücadelede uluslararası iş birliğinin temelini oluşturan Paris Anlaşması, küresel sıcaklık artışını sanayi öncesi dönemin 1,5°C veya en kötü ihtimalle 2°C altında tutmayı hedeflemektedir. Bu hedefe ulaşmak için ülkeler, kendi şartlarına göre belirledikleri Ulusal Katkı Beyanları (NDC) ile emisyon azaltım taahhütleri vermektedir. Kyoto Protokolü gibi daha önceki anlaşmalar da emisyon ticaret sistemleri gibi mekanizmalara öncülük etmiştir.

Birçok ülke ve bölge, Paris Anlaşması hedeflerini dikkate alarak kendi ulusal bağlamlarında iklim politikalarını uygulamak için kapsamlı kanunlar çıkarmıştır. Bu kanunların temel araçları ve olumlu hedefleri metinde de belirtildiği gibi şunlardır:

Emisyon Ticaret Sistemleri (ETS) ve Karbon Vergileri: Karbon fiyatlandırması, emisyonların maliyetini arttırarak kirletici faaliyetleri caydırmayı ve daha temiz alternatiflere yönlendirmeyi hedefler. AB ETS’si bunun en bilinen örneğidir. ETS (Emisyon Ticareti Sistemi - Emission Trading System), karbon emisyonlarını sınırlamak ve ekonomik araçlarla çevre politikalarını yönetmek için tasarlanmış bir piyasa temelli mekanizmadır. Temel prensibi, “Kirleten öder” (polluter pays) ilkesine dayanır.

- Yenilenebilir Enerji Teşvikleri ve Hedefleri: Güneş, rüzgâr gibi temiz enerji kaynaklarının yaygınlaşmasını sağlamak için sübvansiyonlar, alım garantileri ve yasal olarak bağlayıcı yenilenebilir enerji oranları belirlenmesi.

- Enerji Verimliliği Standartları: Binalarda, araçlarda ve endüstride enerji tüketimini azaltmaya yönelik zorunlu standartların getirilmesi.

- Fosil Yakıt Sübvansiyonlarının Kaldırılması: Temiz enerjinin rekabet gücünü arttırmak amacıyla fosil yakıtlara sağlanan desteğin kesilmesi.

- Ulaşım ve Sanayi Sektörü Düzenlemeleri: Elektrikli araçların teşviki, toplu taşıma yatırımları, endüstriyel süreçlerde emisyon azaltım teknolojilerinin kullanılması.

- Uyum Politikaları: Kuraklık, sel, aşırı hava olayları gibi iklim değişikliği etkilerine karşı altyapıyı güçlendirme, tarım tekniklerini uyarlama ve erken uyarı sistemleri kurma.

- Net Sıfır Emisyon Hedefleri: Genellikle 2050 veya 2060 gibi uzun vadeli tarihlerde, salınan sera gazı miktarını atmosferden uzaklaştırılan miktarla dengelemeyi hedefleyen yasal taahhütler (örn. Birleşik Krallık’ın 2050 Net Sıfır Yasası, Almanya’nın 2045 hedefi).

- Şeffaflık ve Raporlama Yükümlülükleri: Şirketlerin ve kamu kurumlarının emisyonlarını düzenli olarak raporlaması.

Türkiye’nin İklim Kanunu Vizyonu

Türkiye’nin iklim kanunu teklifi de bu küresel eğilimlere paralel hedefler taşımaktadır: yeşil büyüme, net sıfır emisyon (2053 hedefi), emisyon azaltım ve uyum faaliyetlerinin yasal çerçevesini çizme, “iklim adaleti” ve “adil geçiş” gibi ilkeleri benimseme ve İklim Değişikliği Başkanlığını yetkilendirme. Bu hedefler, prensipte çevresel sürdürülebilirliği sağlama ve gelecek nesiller için daha yaşanabilir bir ülke bırakma gayesi taşımaktadır. Türkiye’nin yenilenebilir enerji yatırımlarını teşvik etmesi, karbon salınımını sınırlama çabaları ve iklim değişikliğine uyum stratejileri, bu olumlu çerçevede atılan adımlardır.

Madalyonun Diğer Yüzü: Küresel Güçler ve şeytanî Projeleri

İklim kanunları ve bu kapsamda yürütülen küresel politikalar, iyi niyetli çevresel amaçların ötesinde, farklı ve daha karanlık amaçlara hizmet edebileceği şüphesiyle de değerlendirilmektedir. Özellikle, iklim değişikliği projeleri, belirli “küresel güçlerin” veya “elitlerin” kontrol ve tahakküm projelerinin bir aracı olarak görülmektedir.

Bu perspektiften bakıldığında, iklim kanunlarının arkasına saklanan potansiyel ajandalar ve bunların Deccaliyet projeleriyle bağlantısı şu şekilde yorumlanabilir:

- Karbon Fiyatlandırması: Yeni Bir Finansal Kölelik ve Servet Transferi Aracı: Karbon vergileri, emisyon ticaret sistemleri (ETS) ve karbon kredileri, verimli bir emisyon azaltım aracı olarak sunulsa da aslında yeni bir küresel finansal kontrol mekanizmasıdır. Bu sistemler, karbonu soyut bir “meta” hâline getirerek, belirli ulusüstü finans kuruluşları ve dev şirketler tarafından kontrol edilen devasa, şeffaf olmayan piyasalar oluşturabilir. Bu piyasalar aracılığıyla yeni vergiler ve yükümlülükler getirilir, ekonomik faaliyetler sınırlanır ve servet halktan alınıp finansal oligarklara aktarılır.

Çevre Kılıfında Ekonomik Tahakküm

Deccaliyet’in temel hedeflerinden biri, insanlığı ekonomik olarak köleleştirmek ve tek merkezden yönetilen, borç (riba) ve manipülasyon temelli bir küresel ekonomik sistem kurmaktır. Karbon piyasaları ve vergileri, bu sistemin “çevre koruma” kisvesi altında inşa edildiği sofistike araçlar olarak görülür. Ekonomik kontrol, Deccaliyet’in toplumu boyunduruk altına alma planının merkezindedir.

—Devamı Yarın—