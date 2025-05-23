23 Mayıs 2025, Cuma 00:10
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
...Onlar “Rahman da kim?” diye Allah’ı inkâr edip duruyorlar. De ki: O benim Rabbimdir. Ondan başka ibadete lâyık hiçbir ilâh yoktur...
Ra’d Suresi: 30
HADİS:
İlmi aramada birbirinizle yarışın. Doğru sözlü birinden ilmî bir mesele nakletmek, dünyadan ve dünya üzerindeki altın ve gümüşten daha hayırlıdır.
Camiü’s-Sağir, No: 2318
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