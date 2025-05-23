BM: Gazze’ye giren yardımlar dağıtılamadı - Hamas: İsrail, dünyayı yanıltıyor

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail’in kontrolü altında bulunan Gazze’nin Mısır sınırındaki Kerem Ebu Salim kapısından çok az miktarda insanî yardım kamyonunun geçişine izin verildiğini ancak güvenlik nedeniyle kamyonların bekletildiğini ve hâlâ hiçbir yardımın dağıtılamadığını açıkladı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephan Dujarric, “İsrail yetkililer, ekiplerimize yalnızca Gazze’deki uzun süreli yoksunluk nedeniyle yağmalanma olasılığının yüksek olduğu aşırı kalabalık ve güvensiz bir bölgeden geçmesine izin verdi. Bu güvensizlik, İsrail yetkililerinin 11 haftadan uzun süredir uyguladığı ablukadan kaynaklanıyor” ifadelerini kullandı.

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Hamas: İsrail, dünyayı yanıltıyor

Hamas, Filistin halkına yönelik soykırıma devam eden İsrail’i, Gazze Şeridi’ne insanî yardım ulaştırıldığını iddia ederek uluslararası kamuoyunu yanıltmakla suçladı.

Hamas’tan yapılan yazılı açıklamada, “Savaş suçlusu Binyamin Netanyahu hükümeti, bu iğrenç suçun durdurulması yönünde artan uluslararası çağrıları ve devam eden vahşî katliamları açıkça görmezden gelerek Gazze’deki halkımıza karşı yürüttüğü soykırım savaşında açlığı bir silah olarak kullanmaya devam ediyor” denildi.

Hamas’ın açıklamasında, uluslararası topluma uluslararası hukukun açıkça ihlâl edilmesini durdurmak için baskı hareketlerini yoğunlaştırmaları ve masum sivillere karşı yürütülen soykırım savaşının sona erdirilmesi, kuşatmanın kaldırılması ve herhangi bir kısıtlama veya şart olmaksızın yardımların Gazze’ye ulaşmasına izin verilmesi için acilen harekete geçmeleri çağrısında bulunuldu.