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18 EKİM 2026 PAZAR - YIL: 57

Sel sularına kapılan 2 kişi 17 kilometrelik dere hattında aranıyor

18 Ekim 2026, Pazar 15:50
Vali Gül, dün gece sel sularına kapılan 2 kişinin bulunması için başlatılan çalışmalara ilişkin, "Pendik'te aradıklarımızın olay yeri Gebze. Burada da 17 kilometrelik bir dere hattı var. Bunun her aşamasında olabileceğini düşünerek arıyoruz." dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'da sel ve su baskınlarının en çok etkilediği bölgelerden biri olan Sarıyer Ayazağa'daki enkaz kaldırma, temizlik ve yıkım alanlarında incelemelerde bulundu.

Burada basın mensuplarına konuşan Gül, Ayazağa'da henüz bulamadıkları 3 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Gül, gereken yerlerin yıkımlarının devam ettiğini, bu kapsamda bir binanın kaldığını belirterek, onu da öğleden sonra yıktıklarında İSKİ'nin dere ıslahıyla ilgili projesinde olan ve yapılmasının önünde engel teşkil eden binaların tamamının kalkacağını anlattı.

Kentsel Dönüşüm Başkanlığının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla ofisini oluşturduğunu bildiren Gül, burada bilgilendirme çalışmasının başladığını kaydetti.

Şile'de büyük ölçüde bir yağmur yağdığını, ekiplerin önemli bir kısmını o tarafa yönlendirdiklerini dile getiren Gül, kendilerinin de bu ilçeye gideceğini anlattı.

Gül, "Derelerin taşması neticesinde su baskınları var, herhangi bir can kaybı, mahsur kalma ve buna benzer olumsuz bir durum yok. Dolayısıyla da derenin taşkınının geçmesini, sonrasında da zarar tespiti ve buna benzer taşkının tekrardan engellenmesiyle ilgili çalışmalarımız yapılacak." diye konuştu.

Vali Gül, yıkılan Ayazağa Atatürk Stadı'nın yeni yerde yapılmasıyla ilgili çalışmaları hafta içi netleştireceklerini ifade etti.

"Sahil güvenlik ve diğer su altı unsurlarımız denizde arıyorlar"

Dün gece, Pendik-Gebze sınırındaki Kadıllı ile Göçbeyli Mahallesi arasında, sel sularına kapılıp kaybolan 2 kişinin bulunması için başlatılan çalışmalara değinen Gül, aranan kayıpların Gebze'de olduğunu ancak şehirler iç içe olduğu için burada da aradıklarını söyledi.

Gül, "Pendik'te aradıklarımızın olay yeri Gebze. İstanbul değil ama Pendik'te arıyoruz. Burada da 17 kilometrelik bir dere hattı var. Bunun her aşamasında olabileceğini düşünerek arıyoruz. Sahil güvenlik ve diğer su altı unsurlarımız denizde arıyorlar. Dolayısıyla da yoğunlaştığımız birkaç yer var ama 17 kilometrenin tamamında karada, nehirde, derede ve denizde aramalarımız devam ediyor." bilgisini verdi.

Ayazağa'da yıkımına karar verilen lojmandakilerin yeni yerlerine taşınmasına müsaade edildiğini, 1-2 saat içerisinde bu işlemlerin tamamlanacağını aktaran Gül, şunları kaydetti:

"Taşınma tamamlandığında yıkılacak. Oralarda 4 temel problem vardı. Birincisi zaten dere yatağındaydı. İkincisi binalar depreme dayanıksızdı. Üçüncüsü yerler tapusuz ve ruhsatsızdı. Hemşerilerimizi mağdur etmeden, o hizmetlerin daha uygun yapılabileceği yerleri de ayarlayarak yıkımı gerçekleştirdik. Toplamda 16 dükkan burada, 3 dükkan da mahallenin girişinde olmak üzere 19 dükkan, 2 konut, Kur'an kursu, stadyum ve stadyumun tribünleri toplamda yıkılmış olacak."

AA

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